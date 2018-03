Die Klasse 3e der Kantonsschule Rychenberg hatte eine besondere Idee: In Gruppen verfassten sie Kolumnen, in denen sie über ihre persönlichen peinlichsten Momente erzählen. Wie das Projekt entstand, ist hier zu lesen. Täglich erscheint auf «Züriost» ein neuer Text.

Heute erzählen Elena Grötzinger und Hanna Gloor vom Ausflug mit der Grossmutter und was dabei alles passieren kann.

«Um den relativ gewöhnlichen Besuch bei der stetig alternden Grossmutter etwas aufzupeppen und etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen, entschieden wir uns am Nachmittag in eine nahe gelegene Stadt zu fahren. Der Ausflug war zumindest in Hinsicht auf Abwechslung sicherlich ein Erfolg, denn dank ihrer bereits etwas fortgeschrittenen Demenz entdeckte sie immer wieder neue Dinge, obwohl sie die Stadt eigentlich schon etliche Male besucht hatte. Dies führte zu freudigen Ausrufen ihrerseits wie: «Oh, lug mal! So schön. Das hani jetzt au nanie gseh…»

Doch auch bei der ansonsten junggebliebenen Oma machten sich die paar Jährchen bemerkbar, als sie bereits nach zwanzigminütigem Schlendern eine Pause verlangte. Um der fröhlichen Stimmung keinen Dämpfer zu verpassen, suchte ich schleunigst nach einem gemütlichen Café, um uns eine Weile zu erholen. Kaum hatten wir uns an einen Tisch in der Ecke gesetzt, kam auch schon der Serveur und fragte nach unseren Wünschen für die Getränke. Damit Sie die Situation bestmöglich nachvollziehen können, muss ich Ihnen diesen Kellner kurz näher beschreiben. Er wird wohl knapp unter 20 Jahre alt gewesen sein und war zugegebenermassen ziemlich gutaussehend. Seine leuchtend grünen Augen harmonierten perfekt mit den etwas längeren dunkleren Haaren und sein strahlendes Lächeln und die breiten Schultern machten ihn nur noch attraktiver. Dies schien auch meiner Grossmutter nicht entgangen zu sein, denn als er sich entfernte, beugte sie sich mit verschwörerischem Blick zu mir. Ich ahnte Schlimmes, als sie ausführlich von seinen Augen und seinem Lächeln zu schwärmen anfing. Doch damit nicht genug.

«Dä wär doch na öppis für dich, nöd? Und vom Alter her gahts au na knapp», meinte sie. Da das Alter bei ihr auch einige Beschwerden bezüglich des Gehörs mit sich brachte, wurden aus ihrem anfänglichen Flüstern bald ein relativ lauter Plauderton. Doch auch mein «pssht» konnte sie nicht davon abhalten, sich schon die Hochzeit und zukünftige Urenkelkinder vorzustellen. Wegen meinen vergeblichen Versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, bemerkte ich gar nicht, dass der Kellner mit unseren Getränken bereits an unserem Tisch stand. Und das, seinen merkwürdigen Blicken und seinem unterdrückten Lächeln zu urteilen nach, wahrscheinlich schon eine ganze Weile.»