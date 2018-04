Eunice Kennedy-Shriver wollte etwas gegen die ungerechte Behandlung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in den USA unternehmen. Schliesslich hatte ihre älteste Schwester eine kognitive Behinderung. Also organisierte die Schwester des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy kleine Sport-Events für beeinträchtigte Personen im Garten auf dem Familienanwesen. 1968 war dann mit den Summer Games in Chicago die Geburtsstunde von Special Olympics.

Heute, fünfzig Jahre später, kommen die Spiele für geistig beeinträchtigte Menschen in den Garten von Winterthur. Im Stadtpark wird am Samstag, 5. Mai, ein Charity Run abgehalten. Es ist der erste Anlass von Special Olympics in der Eulachstadt, sieht man vom Basketball-Finalturnier im Rahmen der Regional Games Zürich 2017 ab, das in Winterthur ausgetragen worden ist.

Rundkurs ums Museum Oskar Reinhart

Die Idee des Events im Stadtpark ist einfach. Die Teilnehmer – mit oder ohne Beeinträchtigung – laufen während 15, 30 oder 45 Minuten auf einem Rundkurs ums Museum Oskar Reinhart und zählen die zurückgelegten Runden. Das fällige Startgeld geht an Special Olympics. Zusätzlich können die Teilnehmer noch Sponsoren mitbringen, die einen kleinen Beitrag pro gelaufene Runde beisteuern. 20'000 Franken sollen so gemäss den Organisatoren zusammenkommen.

Irene Nanculaf, Kommunikationsverantwortliche von Special Olympics, betont: «Wir erhalten aktuell fast keine staatlichen Gelder. Deshalb müssen wir uns selber finanzieren.» Das Ziel sei aber, dass Athleten ihre Teilnahme an sportlichen Grossanlässen im In- und Ausland nicht mehr selber bezahlen müssen.

Idee gedieh auf dem Golfplatz

Die Idee für den Charity Run in Winterthur entstand während einer Partie Golf. Erwin Raimann, Mitglied des Panathlon-Clubs, wurde von Andreas Schwarz, Vizepräsident des Special-Olympics-Stiftungsrats, angefragt, ob sich in Winterthur ein Anlass im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Organisation realisieren lasse. «Erwin berichtete mir davon. Wir beide fanden, dass dies möglich sein muss», sagt OK-Präsident Marcel Gisler.

Also gingen die zwei die Sache an. «Wir besuchten Regional Games in verschiedenen Städten. Es waren perfekte sportliche Anlässe, die aber wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden», so Marcel Gisler.

Bekannte Sportler als Botschafter

Um möglichst viele Besucher am 5. Mai in den Stadtpark zu locken, haben die Organisatoren bekannte Personen aus dem Sport als Botschafter des Anlasses engagiert. Der Zürcher Triathlet Jan van Berkel wird ein Warm-up durchführen. Die Kunstturn-Brüder Samir und Taha Serhani vom TV Hegi werden ebenfalls vor Ort sein, wie auch der Zürcher Ex-Radrennfahrer Franco Marvulli. Dazu unterstützen Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl und Renn-Rollstuhlfahrer Heinz Frei den Event.

Nach den Läufen folgt eine Zeremonie, die Marcel Gisler als etwas ganz Besonderes anpreist. Ein Motorrad-Convoi wird sieben Special-Olympics-Fackeln – stellvertretend für die sieben Winterthurer Stadtkreise – vorfahren. Stadtpräsident Michael Künzle entzündet dann eine noch grössere Fackel, die extra angefertigt wurde. Das Special-Olymics-Feuer wird anschliessend Ende Mai an die National Summer Games in Genf gebracht.

«Sport macht Menschen gleich»

Mit dem Charity Run trägt Winterthur ein kleines Stück dazu bei, dass die von Eunice Kennedy-Shriver beklagte ungerechte Behandlung abgebaut wird. Oder wie es Botschafter Jan van Berkel ausdrückt: «Mit dem Special Olympics Run können wir zeigen, dass Menschen von unterschiedlicher Ausprägung gemeinsam am gleichen Ort die gleiche Leidenschaft ausleben können. Sport macht Menschen gleich.»

Der Special Olympics Charity Run ist Samstag, 5. Mai, ab 9.30 Uhr im Stadtpark Winterthur.