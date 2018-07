In der Kunsttherapie am Kantonsspital Winterthur lernen junge Patienten, Kummer und Sorgen mittels kreativem Schaffen auszudrücken und loszulassen. (Foto: PD)

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das weiss Susanne Fodor aus Winterthur nur allzu gut. Vor ihr auf dem Tisch liegt die Zeichnung einer ihrer ehemaligen Patienten. Darauf zu sehen ist ein Clown mit pinkfarbenem Haar in einem blauen Gewand. Seine Mundwinkel sind leicht nach oben gezogen, die Augen blutrot gefärbt. Tränen laufen ihm übers Gesicht. Er ist bedrückt – genauso wie das Mädchen, dass dieses Bild in der Kunst- und Gestaltungstherapie bei Susanne Fodor in der Kinderklinik am Kantonsspital Winterthur gefertigt hat.

Sich ohne Worte verständigen

Die junge Schülerin war psychosomatisch erkrankt. Das wöchentlich 90-minütige kreative Schaffen bei Susanne Fodor ist für sie und andere Kinder, die bei der Kunst- und Gestaltungstherapeutin in Behandlung sind, ein wichtiger Teil ihrer Behandlung. Sie leiden unter anderem an Anorexie, emotionalen Störungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Schulabsentismus. «Die kranken Kinder und Jugendlichen können beim Malen, Basteln und Gestalten ihre Ängste und ihr Leiden ohne Worte ausdrücken. In ihren Arbeiten erzählen sie sehr persönliche Dinge. Für sie ist es eine Art Ventil, um Emotionen zu verarbeiten», erklärt die erfahrene Therapeutin.

Susanne Fodor gibt am Kantonsspital Winterthur Kunst- und Gestaltungstherapie. (Foto: PD)

Aus einem Schrank holt sie ein weiteres Beispiel hervor. Diesmal ist es ein Bild, auf dem ein grauer Esel vor einem matt grünen Hintergrund abgebildet ist. «Allein durch medizinische Fakten weiss ich noch nicht, wer meine Patienten wirklich sind. Die Farben und die Art und Weise des Gestaltens sagen hingegen viel über das Kind, dessen Psyche und sein seelisches Befinden aus. Allerdings können wir mittels Bilder keine Diagnosen machen.» Deshalb bespricht Susanne Fodor ihre Beobachtungen jeweils in wöchentlichen Sitzungen mit Ärzten und Therapeuten.

Falsch existiert nicht

Einen strikten Ablauf der Therapiestunden gibt es bei Susanne Fodor nicht. Anfangs sei das Ziel, die jungen Patientinnen und Patienten besser kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Je nach Erkrankung würden sich andere Techniken und Materialien zum Arbeiten eignen. Susanne Fodor erklärt ihr Vorgehen an einem Beispiel: «Patienten mit einer Essstörung sind oft sehr perfektionistisch. Um das nicht noch mehr zu unterstützen, gebe ich ihnen bewusst nicht Radiergummi und Bleistift in die Hand. Stattdessen versuche ich ihnen grosszügige, experimentelle Techniken zu zeigen.»

«Die Kinder wissen nicht, wie sie ihre Gefühle ausdrücken sollen.» Susanne Fodor, Kunst- und Gestaltungstherapeutin

Für manche Patienten werden Aufträge, wie die Stimmung oder einen Lieblingsort auf Papier zu bringen, zu einer grossen Herausforderung. Die Kunsttherapeutin weiss: «Das kann teils schon sehr persönlich sein.» Andere seien hingegen allein aufgrund des weissen, noch leeren Papiers verunsichert. «Sie wissen nicht, wie sie ihre Gefühle ausdrücken sollen und sind überfordert.» Auch Hemmungen oder die Sorge, künstlerisch nicht begabt zu sein, erlebte die Winterthurerin. «Um Noten oder Bewertungen geht es aber gar nicht», sagt sie. Falsch gebe es in der Kunsttherapie nicht.

Tragische Geschichten erleben

In den 15 Jahren am KSW hat Susanne Fodor bei den Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen viele tragische Geschichten hautnah miterlebt. Im Schnitt begleitet sie jeweils fünf Patienten wöchentlich über mehrere Monate. «Ich werde oft gefragt, was mir diese Arbeit denn gibt. Wir als Behandlungsteam können die Patienten in der kurzen Zeit ja nicht ‹heilen›.»

Ob und wie Kunsttherapie wirksam ist, könne nicht so einfach festgestellt werden, da sie in eine sogenannte multimodale Behandlung eingebettet ist. Deutlich zu spüren sei aber die lebensbejahende Energie der Kinder und Jugendlichen, wenn sie sich in ihre Arbeiten vertiefen, oder die tiefe Befriedigung, wenn ein Werk vollendet wird. «Das sind Momente, die mich glücklich machen, weil wir mit der Therapie doch etwas ausgelöst und bewegt haben.»