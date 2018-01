Wer sein Fahrzeug so hinstellt, riskiert damit aber eine Parkbusse.

Einige haben Mühe, ihr Auto so zu parkieren, dass die Reifen nicht über die Seitenlinie hinausragen.

Nutzer der neuen Parkplätze an der Merkurstrasse beim Bahnhof Winterthur finden, dass die Parkplätze zu wenig breit sind. (Fotos: Michael Hotz)

Mit dem neuen Verkehrskonzept rund um den Winterthurer Bahnhof sind an der Merkurstrasse sieben Parkplätze entstanden. Neu muss auf der Zufahrtsstrasse Richtung Bahnhofplatz seitwärts parkiert werden, vorher waren die Parkplätze schräg angeordnet. Über diese neuen Parkmöglichkeiten freuen sich die Nutzer, aber einige von ihnen haben sich auf kurze Rückfrage auch negativ über sie geäussert.

Gefährlich, weil zu schmal

Die Parkplätze seien zu schmal und deshalb gefährlich. Gerade weil die Merkurstrasse nun insgesamt drei Fahrspuren aufweise, sei die Situation gar unübersichtlich. Unfälle seien vorprogrammiert, so einige Voten.

Tatsächlich wurden bei mehreren Besichtigungen vor Ort einige Autos beobachtet, deren Reifen über die seitliche Markierung hinaus auf die Strasse ragten. Die Polizei kann dies mit einer Busse ahnden (siehe Box unten). Ebenfalls beanstandet wurde, dass das angrenzende Trottoir im Verhältnis zu den Parkfeldern überdimensional breit sei.

Verschiedenste Interessen berücksichtigt

Zuständig für die Erstellung dieser Parkplätze war das städtische Tiefbauamt. Christoph Gafner, Projektleiter für Verkehrswege, gibt zu bedenken, dass beim Bahnhof-Verkehrskonzept verschiedenste Interessen aller Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt und bestmöglich unter einen Hut gebracht werden mussten. «Dazu gehörte auch die Abwägung zwischen Park- und Fussgängerflächen.»

Die Autoreifen müssen im Feld sein: Gemäss der Stadtpolizei-Sprecherin Tatiana Schwarz müssen für ein korrektes Parkieren alle Reifen des Fahrzeugs innerhalb des Parkfeldes sein. Ob bei einem konkreten Fall eine Busse über 40 Franken ausgesprochen werde, beurteile die Polizei jeweils im Einzelnen und «mit gesundem Menschenverstand». Berücksichtigt werde etwa, ob das parkierte Auto verkehrsbehindernd oder auf andere Weise gefährdend sei.

Weiter stellt Christoph Gafner klar: «Die Parkplätze an der Merkurstrasse wurden gemäss der Schweizer Norm für öffentliche Parkfelder projektiert und umgesetzt.» Die Mindestmasse für solche Parkplätze würden 1,9 Meter in der Breite und 6,0 Meter in der Länge betragen.

Die sieben betroffenen Felder erfüllen bezüglich der Breite exakt das Minimum, dazu sind sie rund 15 Zentimeter länger als gefordert. Deshalb gibt auch der Tiefbauamt-Mitarbeiter zu: «Es gibt sicherlich teils grössere Fahrzeuge, welche die angebotenen Parkplätze nicht gut nutzen können.» Im Bahnhofsumfeld bestünden allerdings genügend Alternativen. Erfahrungsgemäss dauere es eine Weile, bis sich die Verkehrsteilnehmenden an solch neue Situationen gewöhnt hätten und sich der «Normalablauf» wieder einstelle.