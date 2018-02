Nach einer knapp dreijährigen Planungs- und einer einjährigen Bauzeit wird das neu renovierte Kirchgemeindehaus in Wülflingen am Sonntag, 4. März, feierlich eröffnet. Der Umbau wurde unter anderem notwendig, weil das alte Gebäude über eine veraltete Technik verfügte und Auflagen der Feuerpolizei nicht mehr erfüllte. Insgesamt wurden 6,3 Millionen Franken in die Renovation investiert.

Gravierende Mängel

Das ursprüngliche Kirchgemeindehaus wurde 1956/1957 von Architekt Peter Germann gestaltet und genoss bereits damals einen guten Ruf aufgrund seiner modernen Architektur. «Seither sind nur kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Doch nun, nach 70 Jahren, zeigten sich ernste bautechnische, energetische und betriebliche Mängel», erklärt Architekt Markus Jedele, der mit seinem Team den Umbau vorgenommen hat. Also galt es, die Technik auf den neusten Stand zu bringen. Dies sei auch die grösste Herausforderung bei der Umsetzung gewesen. Ansonsten habe man nicht viel an der bekannten Infrastruktur verändern wollen. «Unser Ziel war, dass noch immer der Geist der Fünfziger zu spüren ist.»

Dennoch nahm man einige Anpassungen in Sachen Infrastruktur vor. So steht neu, wo früher eine Garderobe war, eine Cafeteria. Dies passe zum Vorhaben, den neusten Ansprüchen an ein Kirchgemeindehaus gerecht zu werden, erläutert Doris Grunder, Präsidentin Baukommission: «Es soll als ein lebendiges, modernes Begegnungszentrum und Bildungshaus funktionieren.» Zudem wurden diverse Anlaufstellen der reformierten Kirche nun unter einem Dach zusammengefasst, was die Zusammenarbeit der Mitarbeiter fördern sowie den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern erleichtern soll.

Neubau errichtet

Grundsätzlich wirkt alles heller als früher. Für das Farbkonzept habe man mit dem Winterthurer Künstler Thomas Rutherfoord zusammengearbeitet. Das Herz bleibt der grosse Saal, wo künftig wieder Theater, Musicals und Filme gezeigt werden. Und wo früher noch eine Doppelgarage stand, wurde ein kleiner Neubau errichtet, der ebenfalls als Erholungs- und Besprechungsraum genutzt werden kann und von einem schönen Garten umgeben ist. Dieser lässt witterungsbedingt aber selbsterklärend noch ein wenig auf sich warten.

