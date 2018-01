Bei den emotionalen Diskussionen rund um die No-Billag-Initiative dreht sich meist alles um die SRG. Weniger bekannt ist, dass bei einer Annahme auch 34 Lokalradios und TV-Sender Konsequenzen zu spüren hätten.

Für das Winterthurer Radio Stadtfilter wäre es besonders fatal, blickt deren Verwaltungsratspräsident Kilian Schmid beunruhigt nach vorne: «Als nichtkommerzielles Radio sind wir auf Gebührengelder angewiesen. Stadtfilter könnte in dieser Form nicht weiterexistieren, sprich es droht die Schliessung. Wir könnten uns die ganze Technik und das Personal nicht mehr leisten.» Zehn festangestellte Personen wären betroffen und rund 200 ehrenamtliche Sendungsmacher würden ihre Plattform verlieren.

Werbung verboten

Bei Stadtfilter machen die Gebührengelder 65 bis 80 Prozent ihrer Einnahmen aus, also rund 540 000 Franken. «20 Prozent müssen wir laut Konzession selbst erwirtschaften. Dies geschieht unter anderem durch Kulturprojekte, Gelder von Stiftungen und Mitgliederbeiträge für unseren Verein.» Warum verkauft man aber nicht einfach Werbung wie andere Medien auch?

Kilian Schmid erklärt: «Das verbietet uns die Konzession als nichtkommerzielles Radio. Und wir dürfen gemäss dieser auch Privatradios, wie in Winterthur Radio Top, nicht konkurrieren.»

wichtig für die vernetzung

Stadt wird vernetzt

Für Befürworter der Initiative ist es unverständlich, dass sie mit ihrem eigenen Portemonnaie solche Angebote mitfinanzieren sollen. «Tatsächlich handelt es sich um eine Gebühr, das muss man nicht abstreiten», so Schmid. Aber «diese verpufft nicht in der Luft, sondern sorgt für unabhängige, vielfältige Medien, fernab vom Einheitsbrei.» Stadtfilter lege beispielsweise besonders Wert darauf, die unterschiedlichsten Menschen in der Stadt zu vernetzen und lokalen Kulturschaffenden und Vereinen eine Plattform zu bieten. «Wir berücksichtigen sehr stark Winterthurer Musiker, die sonst keinen Platz im Radioprogramm finden würden. Zudem sind verschiedene Vereine bei uns sehr präsent und wir fördern den hiesigen Sport, beispielsweise durch die Übertragung der FCW-Spiele. Mit unseren fremdsprachigen Sendungen informieren und vernetzen wir die ausländische Bevölkerung der Stadt, es gibt ein Programm für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und vieles mehr.» Und als Ausbildungsradio bilde man auch Praktikanten aus.

Eine Möglichkeit, dieses Angebot auch als Privatradio weiterzuführen, sieht Kilian Schmid nicht: «Gemäss Initiative müssten die Sendekonzessionen künftig ja ersteigert werden. Ohne finanzielle Mittel hätten wir da gar keine Chance.»

Worum geht es? Die No-Billag-Initiative will die Billag-Gebühren abschaffen. Es handle sich um «Zwangsgebühren, welche die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen, wie er sein Geld ausgeben will, einschränken», so die Initianten. Könnte jeder über die 450 Franken selbst bestimmen, «würde für die Schweizer Volkswirtschaft eine ungeheure Kaufkraft von 1,3 Milliarden Franken pro Jahr freigesetzt.» Auch Unternehmen wären von der Zwangsgebühr befreit, was verhindere, das sie durch diese Mehrbelastung tiefere Löhne auszahlen müssten.

Top-Chef: «Paroli bieten»

Auch Günter Heuberger, Geschäftsführer der «Top»-Gruppe, blickt beunruhigt auf den 4. März. Als langjähriger ehemaliger Präsident des Verbands Schweizer Privatradios kenne er die Situation der privaten Veranstalter sehr gut: «Die No-Billag-Abstimmung hat für alle konzessionierten Veranstalter und für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur finanzielle Auswirkungen. Ebenso schlimm bei einer Annahme wäre die ‹Rote Karte›, welche das Stimmvolk den Journalistinnen und Journalisten für die jahrelangen Bemühungen der Bevölkerung, einen fundierten und relevanten Beitrag für den medialen Service Public zu bieten, aussprechen würde.» Dabei sei eine Medienvielfalt in der heutigen Zeit, wo kleinere Verlagshäuser durch Grossunternehmen aufgekauft werden, umso wichtiger. «Es braucht also nicht weniger SRG, um diesen grossen Verlagshäusern auf nationaler Ebene Paroli zu bieten.»

Auf der regionalen Ebene wüssten sich Radio Top und Tele Top seit Jahren ganz ordentlich zu wehren «und auf der lokalen Ebene in Winterthur habe ich mich immer für Radio Stadtfilter eingesetzt, weil es zusätzliche kulturelle und gesellschaftspolitische Leistungen erbringt», so Heuberger.

«Geschäftsführung würde ich abgeben»

Und für ihn ist klar: Durch die Annahme der Initiative, und der darin enthaltenen Versteigerung von Konzessionen an den Meistbietenden, öffne man einem schrankenlosen Kommerz die Türen. Weitere Privatisierungen von öffentlichen Aufgaben, wie Spitälern, der SBB und Altersheimen, wären wieder ein grosses Thema. «Ob es dann Radio Top und Tele Top noch gäbe, weiss ich nicht. Mindestens die Geschäftsführung würde ich dann abgeben», so Günter Heuberger.

Funkstille spätestens Ende Jahr

Radio Stadtfilter kämpft bis zum entscheidenden Abstimmungssonntag weiter. Dies gemeinsam mit acht weiteren nichtkommerziellen Radios, die bei der Unikom vernetzt sind und ebenfalls von einer Schliessung betroffen wären.

Wird die Initiative aber angenommen, ab wann herrscht Funkstille? Kilian Schmid: «Das ist noch nicht durchgeplant. Wir haben noch einige Kündigungsfristen, beispielsweise für die DAB-Antennen, einzuhalten. Spätestens Ende Jahr müssten wir den Betrieb aber einstellen.»