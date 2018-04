Anfang Mai fliegen die Mauersegler wieder in die Schweiz. Drei Monate verbringen die Spyre – wie die Vogelart in der Schweiz auch genannt wird – in unseren Gefilden, ansonsten halten sie sich in Afrika auf. Hier angekommen, begeben sich die Pärchen auf die Suche nach geeigneten Nistplätzen, etwa unter Dachrinnen oder –ziegeln.

«Heutzutage werden die Häuser für eine bessere Isolation immer hermetischer abgedichtet», sagt Brigitte Hofmann, Co-Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins Winterthur-Seen. Eigentlich ja eine gute Entwicklung, jedoch nicht für die Mauersegler. «Sie finden dadurch fast keine guten Brutstellen mehr.» Deshalb haben die Vereinsmitglieder bereits über 300 Brutkästen an Winterthurer Hausdächern angebracht. Hin und wieder müssen diese überprüft, gegebenenfalls gereinigt oder ersetzt werden.

Start um 8 Uhr beim Vollenweider-Gebäude

Diesen Donnerstag nehmen nun einige Vorstandsmitglieder des Vereins diese Arbeiten vor. Ihnen zur Hilfe steht ein Mitarbeiter der Firma Toggenburger mit einem Hebekran. «Die Stadt finanziert uns dies einmal pro Jahr», merkt Brigitte Hofmann an.

Die erste Station ist um 8 Uhr bei der Manufaktur des Winterthurer Schokoladen-Herstellers Vollenweider. Die alten Brutkästen sind beim Bau des neuen Gebäudes an der Ecke St. Gallerstrasse/Palmstrasse entfernt worden, nun kommen neue unters Dach. Es sind zwei Boxen à je vier Brutplätze, die beide schwarz angemalt wurden – angepasst an die Gebäudefassade.

Die zwei schwarzen Boxen Die Eingänge zu den Brutplätzen können mit einem Riegel von aussen geöffnet oder geschlossen werden. (Foto: Michael Hotz)

Die Eingänge in die Holzkasten sind so gebaut worden, dass Stare nicht reinpassen. «Die Stare nehmen den schutzbedürftigen Mauerseglern die Plätze weg, weil sie früher brüten», erklärt André Weiss, Co-Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins.

Problem schnell behoben

Das Vorstandsmitglied Stephan Sigrist wird – beladen mit den zwei Brutboxen – auf der Hebebühne zur Dachrinne hochgefahren. Schnell stellt er ein Problem fest: Der Dachüberhang ist nicht wie angenommen aus Holz, sondern aus Beton.

Beim zweiten Anlauf klappt's Nachdem die Vereinsmitglieder eine Bormaschine, Dübel und Schrauben für Beton aufgetrieben haben, können die zwei Brutboxen am Dach angebracht werden. (Foto: Michael Hotz)

Die Vogelschützer lassen sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Innert Kürze werden eine Bohrmaschine, Betondübel und entsprechende Schrauben aufgetrieben, so dass die Boxen nach leichter Verzögerung doch ans Vollenweider-Gebäude angebracht werden können. Die Mauersegler können kommen.