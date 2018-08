Während ihres Auftritts an der Bundesfeier in Turbenthal, liess sich SVP-Nationalrätin Natalie Rickli noch nicht in die Karten blicken. Nun hat sich die 41-jährige Winterthurerin laut der «NZZ am Sonntag» entschieden, für den Zürcher Regierungsrat zu kandidieren. Parteikollege Markus Kägi trete im kommenden Frühling nicht mehr zur Wahl an und der Kanton Zürich mache eine gute, bürgerliche Politik, erklärte die Politikerin zu den Gründen.

Nach etwas mehr als 16 Jahren in Parlamenten - wovon 11 Jahre im Nationalrat - würde ich gerne in der Zürcher Regierung mitwirken und die

Politik für die Zürcherinnen und Zürcher mitgestalten. Die SVP-Delegierten des Kantons Zürich entscheiden am 11.9.https://t.co/y645GVF7Fj — Natalie Rickli (@NatalieRickli) August 5, 2018

Die Chancen stünden für die Winterthurerin nicht schlecht, sagten Beobachter gegenüber der Zeitung. Allerdings müsse sie über die Stammwählerschaft der SVP hinaus auch Stimmen im liberalen und linksliberalen Segment holen.

Am 11. September wird sich die SVP des Kantons Zürich an ihrer ausserordentlichen Delegiertenversammlung festlegen, wen sie neben Regierungsrat Ernst Stocker für die Regierungsratswahlen 2019 ins Rennen schickt. (sda)