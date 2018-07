Jeden Montag fährt Janine Leuenberger zur Affenschlucht in Neftenbach. Sie holt dort den Müll ab. Die Affenschlucht – ehemals ein Geheimtipp – ist mittlerweile ein beliebtes Wochenendziel für Neftenbacher und Gäste von ausserhalb. Unweit der ehemaligen Spinnerei Hard befindet sich der idyllische Ort, wo Wasserfälle vor sich hin plätschern und Bäume Schatten spenden.

Das kühle Nass der Töss lindert die Affenhitze. Formationen aus Sandstein bilden Becken, in denen man liegen kann. Die Besucher aber liegen nicht nur, sondern lassen auch liegen.

Babywindeln, ein alter Teppich

«Heute hat es so viel Abfall, dass er gar nicht auf den Wagen passt», sagt Janine Leuenberger und fordert Verstärkung an. Nebst Dosen, Flaschen oder Einweggrill ist auch Hauskehricht zu sehen. Ein Besucher dachte sich wohl, er könne auf seinem alten Teppich ein letztes Mal in der Affenschlucht liegen und ihn danach in der Natur entsorgen.

Nach wenigen Minuten erscheint die schwere Kavallerie. Reto Grob, Werkhofleiter und Brunnenmeister in Neftenbach, ist mit einem grösseren Wagen an der Weiachstrasse aufgetaucht. Trotz des grotesken Müllwahnsinns bleibt er gelassen. Zusammen mit Leuenberger macht er den wilden Müll für den Abtransport bereit. «Wir haben auch schon gebrauchte Babywindeln gefunden», fügt er hinzu.

Die zugemüllte Stelle stinkt aber nicht nur, sie trieft auch vor Ironie. Denn ein Schild «Abfälle bitte mitnehmen» steht hinter dem Müllhaufen. Auch wenn ein Ast das Schild teilweise verdeckt, so ist die Aufschrift klar und deutlich lesbar.

Besucherverhalten besser

Vor einigen Jahren sei es noch schlimmer gewesen. «Die Leute liessen ihren Abfall überall verteilt herumliegen», sagt Leuenberger. Nun würde der Güsel zumindest an der gleichen Stelle platziert. Für sie sei es ein gesellschaftliches Problem. «Sich in der Natur aufzuhalten ist ein Trend geworden. Viele folgen ihm, aber wenige denken leider wirklich an die Natur.»

Vor anderthalb Jahren trafen die Kantonspolizei Zürich und der Werkhof Neftenbach zusammen. Es wurde nach Lösungen gesucht. Littering ist aber nicht die einzige negative Auswirkung durch die Gäste der Affenschlucht. Denn regelmässig sind laut Grob freie Flächen an der Weiachstrasse mit parkierten Autos übersät.

Seit drei Jahren Teil Neftenbachs

Dass die Gemeinde Neftenbach die Affenschlucht säubert, ist ein Novum. Bis vor drei Jahren wusste niemand so recht, welcher Gemeinde die Affenschlucht angehört. Die Reinigung oblag der Stadt Winterthur. Dann stellte sich heraus, dass die Affenschlucht Teil Neftenbachs ist. Die Verantwortung wurde übergeben.

Aber nicht nur Einheimische besuchen dieses Badeparadies. Aus der ganzen Schweiz strömen die Gäste in die Affenschlucht, sagt Grob. «Einmal hielt ein Mann mit Aargauer Kennzeichen an und fragte mich, ob ich wisse, wo die Affenschlucht sei.» Der Müll stamme also vermutlich aus der ganzen Schweiz.

Kurz nach der Müllentsorgung berichtet Grob: «Nach meiner Wägung des Abfalls wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen am Affenfels 170 Kilogramm Abfall liegengelassen.»

Leuenberger und Grob hoffen, dass das Littering weniger wird und die Besucher in Zukunft respektvoller mit der Natur umgehen werden. Vielleicht wird ja eines Tages das Schild «Abfall bitte mitnehmen» nicht nur gelesen, sondern auch beherzigt.

Betrunkener geborgen

Vor einem Monat stürzte laut Reto Grob, Werkhofleiter von Neftenbach, ein alkoholisierter Jugendlicher in der Affenschlucht von den Felsen ins Wasser. Dabei verletzte er sich am Knie und war ausserstande, die Affenschlucht zu verlassen. Es folgte eine Bergungsaktion durch die Feuerwehr.