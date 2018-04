Der Mottbrand in der Winterthurer Kehrichtverwertungsanlage (KVA) konnte am Donnerstag zwar zunächst gelöscht werden, ist dann im Laufe des Tages aber mehrmals wieder ausgebrochen, wie Stadtwerk Winterthur am Freitag mitteilte. Um den Brandherd auszuheben und die Ausdehnung erkennen zu können, muss der Abfallstock umgeschichtet werden.

Die Annahme von Abfall sei deshalb zurzeit nicht möglich, heisst es weiter. Die KVA werde am Montag die Annahme von Abfall wieder aufnehmen. Der Abfall wird bis dann in andere KVA im Kanton Zürich umgeleitet. (sda)