Wer am 28. Juli 2017 die Schützenwiese betrat, traf auf ein ungewohntes Bild. Statt Rot dominierte in der Bierkurve die Farbe Gelb. Für einmal nahmen die Anhänger von Borussia Dortmund den Fansektor des FC Winterthur in Beschlag. Der deutsche Bundesligist absolvierte in Winterthur ein Testspiel gegen den La-Liga-Club Espanyol Barcelona. «Es ist natürlich schade, dass unsere Mannschaft nicht gegen eines dieser Teams antreten darf», meinte FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli im Vorfeld der Partie.

Wenn nun das nächste Mal ein Team aus einer europäischen Top-Liga auf der Schützenwiese aufläuft, sind auch die FCW-Spieler am Start. West Ham United kommt am Sonntag, 8. Juli, für ein Vorbereitungsspiel vorbei.

Der Vorteil eines echten Fussballstadions

Solche hochkarätige Gegner bekommt man nur mit Glück und einer hohen Startgage – normalerweise. «In unserem Fall halfen die nötigen Kontakte, gepaart mit dem Vorteil eines echten Fussballstadions mit Naturrasen und dem Herzblut und der Bereitschaft, neben der Alltagsarbeit unbedingt auch noch ein aussergewöhnliches Spiel organisieren zu wollen», sagt Andreas Mösli.

Der FCW könne von anderen, tieferen Konditionen profitieren, die zwar «immer noch anspruchsvoll, aber refinanzierbar sind». Dies, weil der Londoner Spitzenklub im Trainingslager in Bad Ragaz weilt und auf Gegner für einen Test angewiesen ist.

Hooligan-Probleme sind passé

Der Klub aus dem East End von London gehört zu den Kultvereinen in England. Er fiel jedoch nicht immer nur positiv auf. Dessen Hooligan-Gruppierung «Inter City Firm» war in den 70er- und 80er-Jahren Teil eines düsteren Kapitels englischer Fussballgeschichte. Ihre Anhänger sorgten mit ihrer Gewaltbereitschaft gegenüber verfeindeten Fangruppen und der Polizei für negative Schlagzeilen.

Zu Gast in Manchester



Für den zweiten Teil ihrer «englischen Woche» fliegt der FC Winterthur auf die Insel. Vom 12. bis 14. Juli gastiert er beim FC United of Manchester und absolviert eine Testpartie gegen ihn. Der Klub, der von einstigen Fans von Manchester United als Gegenbewegung zum Kommerz-Fussball gegründet wurde, besuchte Winterthur 2014 und 2017. Als Geste der Freundschaft tritt der FCW am 13. Juli als erstes Schweizer Team im Broadhurst Park an.

Der englische Fussball hat sich seither aber stark gewandelt, was auch Andreas Mösli weiss: «Das einfache Volk ist aus den Stadien der Grossklubs verdrängt worden und hat einem kaufkräftigeren Publikum Platz machen müssen.» Deshalb befürchte er auch keine Ausschreitungen beim Vorbereitungsspiel.

Zwei Welten prallen aufeinander

Wenn dann die beiden Teams nebeneinander auf den Rasen auflaufen, liegen dennoch Welten zwischen ihnen. Der aktuell wertvollste Spieler der Londoner, Felipe Anderson, ist mit 20 Millionen Euro Marktwert rund 3,5-mal teurer als der ganze Winterthurer Kader (5,8 Millionen Euro). West Ham spielt in der finanzkräftigsten Liga der Welt, der FC Winterthur kickt in der Challenge League, aus der mehrere Vereine in den letzten Jahren wegen Geldnot freiwillig abgestiegen sind.

So zählt für Andreas Mösli auch eher das eindrückliche Erlebnis: «Für jeden unserer Spieler ist es eine besondere Motivation, sich an einem solch hochkarätigen Gegner zu messen. Für die Fussballfans wiederum ist es eine seltene Chance, eine Premier-League- Mannschaft so nahe und preisgünstig live zu erleben.»