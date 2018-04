Der Vorstand des Kurdischen Frauenvereins Winterthur möchte in Zukunft noch mehr Frauen ein Netzwerk bieten. (Foto: Annalena Schmid)

Der Kurdische Frauenverein ist Kollektivmitglied im Interkulturellen Forum Winterthur und bietet Frauen jeder Herkunft und jeden Alters ein umfassendes Netzwerk. Der Verein zählt heute, drei Jahre nach seiner Gründung, bereits 100 Mitglieder. «Die Vereinstreffen bieten einen guten Austausch. Gerade für Frauen, die nicht arbeiten, ist es die optimale Gelegenheit, das Haus auch einmal ohne den Mann zu verlassen», erzählt Duygu Gölgeli, Vorstandsmitglied des Vereins.

Unterschiedliche Aktivitäten wie Lesungen, Filmtage oder Vorträge sollen der Integration helfen und Abwechslung bieten. Die gegenseitige Unterstützung zeichne dabei den Verein aus. Duygu Gölgeli erzählt: «Wir nehmen Frauen bei uns auf, wenn sie zum Beispiel zu Hause unterdrückt werden. Viele sind traumatisiert und froh, um unsere Hilfe.»

Kurdischer Schmuck herstellen

Das Herstellen von kurdischem Schmuck ist ein fester Bestandteil des Vereins. Jeden Freitag treffen sich Frauen des Vereins, um gemeinsam das traditionelle Handwerk zu pflegen. Die Nachmittage sind öffentlich ausgeschrieben und besonders in den Schulferien würden viele Kinder aus der Umgebung kommen, um Hals-, Arm oder Fussketten herzustellen.

«Wir gehen jeden Tag auf die Strasse, um auf die Katastrophe in Afrin aufmerksam zu machen» Duygu Gölgeli, Mitglied des Kurdischen Frauenvereins

Duygu Gölgeli freut sich: «Es ist schön, dass wir mit der Schmuckwerkstatt auf so grosses Interesse stossen. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen.» Die Veranstaltung findet jeweils um 14 Uhr in den Bibliotheken Töss und Veltheim sowie im Haus Nord-Süd in der Steinberggasse statt. Eine Anmeldung ist dabei erforderlich.

Den Schmuck verkaufen die Kurdinnen über Facebook oder an aktuellen Anlässen, wie zum Beispiel dem Tag der Völker. Die Einnahmen aus dem Verkauf spenden sie den Betroffenen des Syrienkrieges.

Hauptthema Afrin

Das Diskutieren von aktuellen Themen gehört ebenso zum Vereinsleben wie das gemütliche Zusammensitzen. Momentan beschäftigt der Krieg in Syrien die Kurdinnen. Besonders die Schlacht um die Kurdische Stadt Afrin erfüllt die Vereinsmitglieder mit grosser Trauer. «Viele Kinder und Frauen werden dort getötet. Wir gehen jeden Tag auf die Strasse, um auf die Katastrophe in Afrin aufmerksam zu machen», sagt Duygu Gölgeli.

Einige Frauen des Vereins hätten auch Verwandte durch den Krieg in ihrer Heimat verloren. «Sie sind sehr traumatisiert. Wir geben ihnen Halt», so die engagierte Kurdin weiter.

Der Verein hoffe deshalb auch auf die Hilfe der Bevölkerung. «Unser Volk wird unterdrückt. Wer die Heimat nicht verlässt, wird getötet. Darum müssen wir uns gegenseitig unterstützen.» Durch den Kauf ihres Schmuckes könne man den Betroffenen des Krieges etwas Hoffnung geben.

Kurdischer Schmuck: Am Freitag, 13. April, von 14 bis 16 Uhr findet die nächste Schmuckwerkstatt statt. Veranstaltungsort ist die Bibliothek Veltheim. Lernen Sie beim Herstellen des eigenen Schmuckstücks verschiedene traditionelle Techniken kennen: Stricken, Häkeln, Glasperlen. Der kurdische Frauenverein Winterthur zeigt das kulturelle Handwerk. Die Platzzahl ist beschränkt. Anmeldung unter 052 267 27 11 oder bibliothek.veltheim@win.ch

Eigenes Vereinlokal wird gesucht

«Wir möchten weiter wachsen und noch mehr Frauen bei uns aufnehmen», erzählt Duygu Gölgeli. Damit das aber möglich werde, brauche der Verein ein eigenes Lokal. «Momentan mieten wir für einige Stunden das Haus Nord-Süd oder gehen in die Bibliotheken Töss und Veltheim.»

Mit einem eigenen Vereinslokal möchten die kurdischen Frauen noch mehr Anlässe wie Lesungen, Vorträge oder Frauenkongresse veranstalten. Wer von einem passenden Lokal für die engagierten Kurdinnen weiss oder selbst eines besitzt, kann sich bei Duygu Gölgeli melden.

Kontaktperson für Mitgliedschaften oder Meldungen für ein Vereinslokal: Duygu Gölgeli, 076 585 97 33