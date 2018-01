Markus Oderbolz ist mittlerweile Profi, was die Scherenschnitt-Kunst anbelangt. In einem Workshop will er seine Tipps weitergeben. (Foto: Tina Schöni)

Gar nicht so einfach, so ein filigranes Motiv auszuschneiden. (Foto: Simon Grässle)

Markus Oderbolz aus Winterthur ist selbst ernannter Scherenschnitter. Mit Papier, Schere und Stift ausgestattet, bastelt der 60-Jährige ein Kunstwerk nach dem anderen. Bei sehr filigranen Motiven muss er auch schon mal zu Lupe und Skalpell greifen.

Ein Atelier hat er nicht. Das macht aber nichts, sagt der 60-Jährige. «Ich kann überall arbeiten, zuhause, im Zug oder in einem Café.» Eine Auswahl seiner Arbeiten hat der Winterthurer noch bis am 12. März in der Stadtbibliothek Winterthur ausgestellt. Kleine und grosse Scherenschnitte hängen dort eingerahmt in der Cafeteria. Am Samstag, 24. Februar, wird er in der Bibliothek einen Workshop geben und Interessierten ein paar seiner Techniken verraten.

Wer jetzt glaubt, solche Scherenschnitte sind kinderleicht zu machen, dürfte überrascht sein. «Zueriost» hat Markus Oderbolz getroffen und unter seiner Anleitung die Schere selbst in die Hand genommen. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie im Video.

Markus Oderbolz zeigt «Zueriost», auf was es beim Scherenschnitt ankommt. (Video: Simon Grässle)

Angefangen und nicht mehr aufgehört

Der gebürtige Winterthurer hat sich schon früher in seiner Freizeit gern mit Papiergestaltungen und Kartonage-Arbeiten beschäftigt. Mit der Scherenschnitt-Kunst begann er 2007 auf Wunsch seiner Lebenspartnerin. Christa Wegmüller erzählt: «Ich sah im Nachbarshaus immer so schöne Scherenschnitte am Fenster und dachte mir, so einen möchte ich auch. Markus hat es daraufhin ausprobiert.»

Die meisten Scherenschnitte zeigen abstrakte Muster. Traditionelle Motive mag der Winterthurer Künstler weniger. (Foto: Tina Schöni)

Markus Oderbolz fand Gefallen an der Bastelarbeit. «Ich habe damit angefangen und nicht mehr aufgehört», sagt er lächelnd. Wie viele Scherenschnitte er mittlerweile angefertigt habe, wisse er nicht. Verleidet ist es ihm bisher aber nicht.

Keine Eile

Mit einem Blick auf sein Repertoire wird ersichtlich: Traditionellen Motiven wie Alpaufzügen oder Landschaften widmete sich der freischaffende Künstler selten. Das sei bewusst geschehen, sagt er. «Sie entsprechen einfach nicht meinem Lebensgefühl und meinen Traditionen.»

Für einen Scherenschnitt nimmt sich Künstler Markus Oderbolz auch mal mehrere Stunden Zeit. (Foto: Tina Schöni)

Stattdessen zeichnet Markus Oderbolz lieber abstrakte Muster auf sein Faltpapier, die er anschliessend mit einer Silhouettenschere ausschneidet. «Ich gehe mit viel Gefühl an die Sache heran, probiere Dinge aus und entdecke dabei ganz neue Formen.» Seine Motivation: das Besondere im Einfachen suchen.

Für einen kleinen Scherenschnitt kann sich Markus Oderbolz schon einmal mehrere Stunden in seine Arbeit vertiefen. Zum Teil war er auch schon Wochen oder Monate mit einem Werk beschäftigt. «Ich muss mich nicht beeilen, das ist das Schöne daran.»