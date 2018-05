Auch in Schulen führt Clean Planet Workshops zum Thema Müll durch. (Foto: PD)

Clean Planet stellt das Thema Müll in den Fokus ihres Handelns. (Foto: PD)

An den Afro-Pfingsten sind Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz genauso wichtig wie das Brückenbauen zwischen verschiedenen Kulturen. «Mit einer Müllsammelaktion in der Winterthurer Altstadt möchten wir von Clean Planet mehr Bewusstsein für die Natur und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf unsere Umwelt schaffen», erzählt der Projektleiter Marco Peschak.

Thema Müll im Fokus

Am Thema Müll möchte man aufzeigen, dass jeder einzelne etwas zum Umweltschutz beitragen kann. Für die Aktion an den Afro-Pfingsten sucht Marco Peschak noch freiwillige Helfer, die gemeinsam vom 17. bis 19. Mai die Stadt vom Abfall befreien. «Es gibt verschiedene Schichten. Jede Gruppe erhält einen Bereich zugeteilt.» Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich beim 19-Jährigen Projektleiter oder direkt auf der der Website von Clean Planet anmelden.

«Wir haben nur eine Welt, dieser möchte ich etwas zurückgeben.» Marco Peschak, Projektleiter von Clean Planet

«Mit Aktionen an solchen Grossanlässen möchten wir möglichst viele Menschen erreichen.» Daneben besucht Marco Peschak auch Schulen und gibt dort Workshops zum Thema.

Müllsammelaktion von Clean Planet an den Afro-Pfingsten vom Donnerstag, 17. bis Samstag, 19. Mai.

Anmeldung und Infos unter: www.mitrakaivalya.org/clean-planet-und-afro-pfingsten

Kontakt:

Marco Peschak, marco.peschak@mitrakaivalya.org,

+43 660 525 88 74

Vollzeit Engagement

Um seine ganze Zeit in das Projekt zu investieren, hat der 19-jährige Österreicher sein Physikstudium unterbrochen. «Wir haben nur eine Welt, dieser möchte ich etwas zurückgeben», so seine Motivation.

Gesamtes Programm der Afro-Pfingsten:

www.afro-pfingsten.ch