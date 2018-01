Rund 160 Firmen, Verbände und Organisationen werden am Wochenende in die Eulachhallen kommen, um ihre Dienstleistungen und Tätigkeiten rund um den Hund vorzustellen. Die Hundefachmesse steht auf dem Programm.

Einer der Aussteller ist die Kynologische Gesellschaft Winterthur. Mit einer breiten Palette an Kursen – von Welpenspielstunden bis hin zum Hochleistungssport – möchte der Verein besonders künftige Hundebesitzer auf ihr Angebot aufmerksam machen.

Hundefachmesse vom 2. bis 4. Februar in den Eulachhallen Winterthur. Mehr Informationen unter: www.hundemesse.ch

Die Mitglieder des Vereins verbindet die Freude am Hund aber auch den Willen, mit ihm zu arbeiten. So steht die Ausbildung des Vierbeiners an zentraler Stelle. Max Hulliger, Präsident des Vereins, weiss denn auch, wie man einen Hund richtig erzieht, und kennt die häufigsten Fehler der Hundehalter.

Konsequenz fehlt

So sehe Max Hulliger häufig, dass viele die Körpersprache ihres Tieres nicht verstehen würden. «Wenn man seinen Hund genau beobachtet, kann man sehr viel über sein Verhalten lernen.» Der erfahrene Hundehalter erzählt weiter: «Vielen fehlt die Konsequenz, die ist aber sehr wichtig.» Wird toleriert, dass der Hund einem Vogel nachrennt, wird er auch das Reh jagen.

Mit Rücksicht durch den Alltag

Für Max Hulliger ist wichtig, dass man mit dem Hund einfache Alltagssituationen besteht. «Rücksicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern ist dabei unabdingbar.» Die Begegnung mit Pferden oder Joggern sollte kein Probleme bereiten. «Wer das mit dem Hund selbst nicht hinbekommt, sollte eine Hundeschule besuchen.»

Auch wenn die obligatorischen Hundekurse nun abgeschafft wurden, empfiehlt der 48-Jährige den Besuch. Er meint: «Für die Entwicklung des Tiers bringt es sehr viel.» In diesen Kursen werde auch der richtige Umgang mit dem Hund gelernt. Den Besitzern solle klar werden, dass Motivation anstelle von Zwang und Gewalt der richtige Weg zur Erziehung des Vierbeiners sei.

Wer plant einen Hund anzuschaffen, dem möchte Max Hulliger ans Herz legen: «Zuerst überlegen, was es bedeutet einen Hund zu besitzen. Habe ich überhaupt genügend Zeit und Platz für das Tier?» Mit dem Tierheim sei das Problem nicht gelöst.