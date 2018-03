Die Komödie «Die Affäre Rue de Lourcine» ist an vier Abenden im Theater Kanton Zürich zu sehen. Die freischaffende Regisseurin Elina Finkel freut sich, im familiären Rahmen des Winterthurer Theaters den Klassiker von Eugène Marin Labiche umsetzen zu dürfen.

«Dem Spiessbürgertum wird auf humoristische Weise ihre scheinheilige Maske heruntergerissen.» Elina Finkel, freischaffende Regisseurin



Die Komödie erzählt die Geschichte zweier wohlhabender Bürger, die nach einer durchzechten Nacht von einem Mord an einer jungen Kohlenschlepperin hören. Mit Schrecken stellen die beiden Männer fest, dass sie den Mord begangen haben müssen. Sofort unternehmen sie alles, um ihr Ansehen zu retten.



Kritik an Heuchelei



Was die 47-Jährige fasziniert: «Dem Spiessbürgertum wird auf humoristische Weise ihre scheinheilige Maske heruntergerissen.» Auch Humor sei eine Art, um Kritik auszuüben. «Eugène Labiche benutzt das Lachen, um dem Publikum einen Spiegel vor die Augen zu halten.»

Die Affäre Rue de Lourcine ist am Donnerstag, 22. März, Samstag, 24. März und Dienstag, 27. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 8. April, um 19 Uhr im Theater Kanton Zürich in Winterthur zu sehen.

Spontan und doch eingeübt



Das Stück sei geprägt von irrsinnigen Wendungen und enormem Tempo. Dies stelle die Schauspieler vor eine Herausforderung. «Das richtige Timing braucht viel Übung. Das Endergebnis soll aber immer noch spontan wirken», stellt Elina Finkel fest. Das würde der fünfköpfigen Gruppe auf der Bühne gelingen. «Wir sind auf der Zielgerade angekommen und freuen uns auf die Reaktion des Publikums.»