«Der Auftakt in die Playoffs ist wie der Start in eine neue Saison. Es beginnt alles wieder von Null.» Pfadi Winterthurs Trainer Adrian Brüngger freut sich auf die entscheidende Phase der Meisterschaft, ihm merkt man den Hunger auf Erfolge an. Die «Geilheit auf die Playoffs», wie er es nennt, möchte er auch seinen Jungs einimpfen. Als erster Gegner wartet im Viertelfinal St. Otmar St. Gallen. Die Best-of-five-Serie beginnt diesen Freitag zuhause in der Eulachhalle.

Das Duell mit dem Ersten der Abstiegsrunde sicherte sich Pfadi dank eines klaren 23:17-Siegs gegen Kriens-Luzern. Weil die Kadetten Schaffhausen in ihrem letzten Spiel der Finalrunde beim Leader Wacker Thun unterlagen, hievten sich die Winterthurer zum Ende der «Regular Season» auf Platz 2 – auf Kosten des Titelverteidigers aus dem Norden.

Brüngger warnt vor St. Otmars Stärken

Ob sich Pfadi mit dem Vorstoss auf den 2. Platz einen wichtigen Vorteil verschafft hat, wird sich erst noch weisen. In einem allfälligen Halbfinal würden die Winterthurer unabhängig des Gegners Heimvorteil geniessen. Auf solche Gedankenspiele lässt sich Adrian Brüngger aber nicht ein. Er konzentriert sich lieber aufs Duell mit St. Otmar. Er warnt: «Die Platzierung nach der Qualifikation gibt nicht immer Aufschluss übers Potenzial einer Mannschaft.» Die St. Galler seien jedenfalls stärker einzuschätzen als ihre Leistungen im ersten Teil der Meisterschaft vermuten liessen.

Schmerzhaft erfahren musste dies Pfadi vor drei Jahren. Damals trafen die Winterthurer im Halbfinal auf die St. Galler. Sie wurden ihrer Favoritenrolle inklusive Heimvorteil nicht gerecht und verloren die Serie mit 2:3. Deshalb erwartet Adrian Brüngger auch diesmal «eine enge und harte Serie». St. Otmar verfüge über eine unangenehme Defensive mit grossgewachsenen Verteidigern und generell über individuell starke Spieler. Aus dem St. Galler Kollektiv ragt besonders Ondrej Zdrahala heraus. Der tschechische Internationale eroberte an den letzten Europameisterschaften die Torschützenkrone.

Wieder genesene Spieler ins Team integrieren

Um St. Otmar zu bezwingen, muss Pfadi also den Formstand der letzten Partien halten können. «Wir haben uns gut präsentiert. Das gibt uns sicher Selbstvertrauen», sagt Adrian Brüngger. Er vermute auch, dass sein Team einen besseren Rhythmus als der Gegner habe, weil dieser die Abstiegsrunde bestreiten musste.

«Aber davon dürfen wir uns nicht zu fest leiten lassen», meint der Pfadi-Trainer. Mit dem Rhythmus sei es so eine Sache. Er meint damit die «grosse Herausforderung», wieder genesene Spieler ins Team zu integrieren und gleichzeitig das Spielniveau zu halten. «Es gibt einfacheres als von einer langen Verletzungspause zurückzukehren und dann gleich eine Playoff-Partie zu bestreiten.»

Die Liste der Rekonvaleszenten ist aktuell lang, gleich acht Spieler sind nicht einsatzfähig. Gemäss Adrian Brüngger sollen aber bis zum Auftakt am Freitag einige Akteure zurückkommen. Er rechnet für Spiel 1 etwa mit Roman Sidorowicz, Filip Maros und Marvin Lier. Mit Yannick Ott könne mittelfristig wieder geplant werden. Bei Ante Kuduz, der erst kürzlich während der Partie gegen Wacker Thun ausfiel, ist eine Rückkehr ebenfalls möglich, noch sind laut dem Pfadi-Trainer aber weitere Abklärungen ausstehend.

Stabile Defensive, schnelle Konter

Unabhängig davon mit welchen Spielern Pfadi die erste Playoff-Partie in Angriff nimmt, verpasst Adrian Brüngger seinem Team in den Tagen vor dem Auftakt den letzten Schliff. «Wir verfügen über taktischen Spielraum, werden aber das Rad nicht neu erfinden.» So baut er auch gegen St. Otmar auf Pfadis Stärken – sprich einer stabilen Defensivarbeit und schnellen Kontern nach Ballgewinnen.

Spiel 1 der Playoff-Viertelfinalserie zwischen Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen ist diesen Freitag, 23. März. Angepfiffen wird die Partie in der Eulachhalle um 19.30 Uhr.