Die Frackwoche 2018 der ZHAW ist in vollem Gange. Mit Fracks, Reifröcken und genügend Bier feiern die Studenten ihren Abschluss.

Bereits seit 1925 gibt es die Tradition der Frackwoche in Winterthur. Dieses Jahr wäre diese aber beinahe abgesagt worden, da sich unter anderem immer mehr Nachbarn über den Lärm der feiernden Studenten gestört fühlten. Doch es wurde eine Lösung gefunden, allerdings mit kleinen Einschränkungen. So ist zum Beispiel der Alkoholkonsum in den Schulgebäuden der ZHAW bis 18 Uhr untersagt, zudem wurde die Lautstärke der Musik eingeschränkt.

Bis am 25. Mai läuft die Partywoche noch auf dem Platz vor dem Technikum. Die Tradition startet jedoch schon vor der eigentlichen Frackwoche. Während 100 Tage lassen die Studenten ihre Bärte spriessen und rasieren sich erst wieder am «BartAb-Event» nach dem Frackumzug. Der Umzug und die Rasur bilden den Schluss und auch den Höhepunkt der Abschlussparty.