Es ist Sonntagnachmittag und in Tesserete(Tessin) läuft das letzte Rennen der diesjährigen Orientierungslauf-Europameisterschaft. Die Langdistanz, die Königsdisziplin aller Rennen, ist im Gange. Doch für heute wechselt der in Winterthur lebende Florian Howald einmal die Seite und mischt sich unters Publikum. Seine Einsätze sind vorbei. Vier Rennen, drei Medaillen und ein Diplom – das Resultat kann sich sehen lassen. «Nun kann ich ohne Druck diesen letzten Tag noch richtig geniessen und mit meinen Teamkollegen mitfiebern», erzählt der gebürtige Berner.

Florian Howald blickt auf die vergangenen Tage zurück: «Mit meinem sechsten Rang im Sprint bin ich gut in diese EM gestartet. Ich hatte mein Ziel erreicht.» Doch das Highlight wartete noch auf ihn. «Auf die Mitteldistanz hatte ich mich am intensivsten vorbereitet. Ich wusste, dass das Gelände mir entspricht.» In einem technisch sehr fordernden Terrain zeigte der 27-Jährige einen fehlerlosen Lauf.

«Zusammen mit meiner Freundin Elena Roos die Schweiz vertreten zu dürfen, davon träumte ich den ganzen Winter.» Florian Howald, mehrfacher EM-Medaillengewinner

Lange wusste er aber nicht, wie er im Rennen lag. «Ich hatte ein gutes Gefühl. Als ich im Zieleinlauf von einer jubelnden weiss-roten Menschenmenge begrüsst wurde, war das einfach grandios.» Es resultierte die Silbermedaille, einzig dem Schweizer Überflieger Matthias Kyburz musste sich Florian Howald geschlagen geben.

Hohe Ziele in der Staffel

Doch Zeit für Erholung blieb ihm kaum. Es standen die Staffelrennen an. «Hier war sowohl in der Sprintstaffel als auch in der Staffel im Wald eine Medaille das Ziel.» Mit den Erfolgen aus den beiden Einzelrennen konnte Florian Howald mit einem guten Selbstvertrauen in die beiden Rennen starten. «Ich wusste, dass ich eine super Form habe. Das gibt Sicherheit.»

Mit der Aufstellung in der Sprintstaffel ging für ihn ein Traum in Erfüllung. «Zusammen mit meiner Freundin Elena Roos die Schweiz vertreten zu dürfen, davon träumte ich den ganzen Winter.» Komplettiert wurde das Team mit Judith Wyder und dem ebenfalls in Winterthur wohnhaften Martin Hubmann. Dank einer starken Vorstellung aller vier Laufenden gewann das Team überlegen Gold. «Das ist eines der schönsten Erlebnisse. Der Gedanke an einen Sieg gab mir den ganzen Winter die nötige Motivation, um weiter hart auf die EM hin zu arbeiten», so der überglückliche OL-Läufer.

Florian Howald im Zieleinlauf des Rennens über die Mitteldistanz. (Foto: Rémy Steinegger)

Knapper Ausgang

Immer wieder schaut Florian Howald gebannt auf den grossen Bildschirm im Zielgelände und folgt dem Rennverlauf. «Besonders für meine Tessiner Freundin ist die EM in ihrer Heimat ein ganz besonderes Ereignis.» Der Umweltingenieur erzählt weiter von seinen Eindrücken der vergangenen Wettkämpfe: «Nach einem Ruhetag konnte ich erholt die Waldstaffel in Angriff nehmen.»

Gemeinsam mit Daniel Hubmann und Matthias Kyburz startete er für das erste Team der Schweiz. «Ich wusste, dass viel auf dem Spiel steht. Ich konnte kontrolliert laufen und übergab so in der Spitzengruppe an den zweiten Läufer.» In einem extrem knappen Rennen erreichten die Schweizer mit nur 30 Sekunden Rückstand den zweiten Platz hinter dem norwegischen Team.

«Ich wusste, dass ich eine super Form habe. Das gibt Sicherheit.» Florian Howald, mehrfacher EM-Medaillengewinner

Spezifisches Training

Die Europameisterschaften waren geprägt vom erfolgreichen Schweizer Team. Mit elf Medaillen übertraf man das gesetzte Ziel von sechs Medaillen deutlich. Grund für die Stärke der Schweizer war mitunter die intensive Vorbereitung.

«Wir waren viel im Tessin und bereiteten uns spezifisch auf das Gelände vor», erzählt Florian Howald. So sorgte beispielsweise ein angepasstes Krafttraining dafür, dass der Winterthurer die Steigungen im Tessiner Gelände optimal trainieren konnten.

Nächstes Ziel vor Augen

Nach einer kurzen Pause beginnen für Florian Howald die Vorbereitungen auf die WM in Lettland. «Ich muss nun zuerst alles verarbeiten und den Kopf durchlüften.» Einen willkommenen Ausgleich biete ihm dabei seine Arbeit als Umweltingenieur. Dass gerade sechs weitere Kadermitglieder in Winterthur wohnen, sieht der 27-Jährige als Vorteil. «Wir können uns in den Trainings gegenseitig pushen.» Aber auch ausserhalb des Sports verbringe man oft Zeit zusammen.

Weitere Winterthurer am Start



Neben Florian Howald starteten fünf weitere Winterthurer an der diesjährigen OL-EM. Erfolgreich war auch Martin Hubmann. Ein fünfter Rang im Sprint, Gold in der Sprintstaffel, der dritter Rang in der Staffel (offiziell nicht gewertet, weil Team eins besser war)und die sechstbeste Zeit in der Langdistanz ist seine Erfolgsbilanz. Viel Pech hatte Andreas Kyburz. Nach einem Bänderriss in der Mitteldistanz konnte er keine weiteren Wettkämpfe bestreiten. Andreas Rüedlinger konnte mit einem 11. Platz im Sprint überzeugen, in der Langdistanz resultierte der 46. Rang. Fabian Hertner erlief in der Mitteldistanz einen sechsten Rang, war zusammen mit Martin Hubmann im Team 2 in der Staffel und erreichte in der Langdistanz den achten Rang. Für die 21-jährige Valérie Aebischer war der EM-Sprint ihr erster internationaler Einsatz in der Elitekategorie, den sie mit einem 39. Rang abschloss.