«Giacobbo/ Müller in Therapie» heisst das Bühnenprogramm, mit dem Viktor Giacobbo und Mike Müller am Donnerstag, 5. April, im Casinotheater Premiere feiern. Der Winterthurer Komiker verspricht kurzweilige Abende.

Viktor Giacobbo alias Herr Klöti spricht 2016 übers Aufhören. Bald schon kehrt er mit Mike Müller aber zurück auf die Bühne. (Video: Youtube)

Seit dem Aus Ihrer Sendung «Giacobbo/Müller» ist über ein Jahr vergangen. Haben Sie die TV-Show vermisst?



Viktor Giacobbo: Nein, keine Minute lang. Das Ende der Sendung haben Mike und ich lange im voraus geplant. Auf der Strasse werden wir beide öfters von Leuten angesprochen, die uns sagen, dass ihnen die Sendung fehlt. Das hören wir natürlich gern, weil es ein schönes Kompliment ist. Aber für uns war es der richtige Zeitpunkt um aufzuhören.

Jetzt kehren Sie beide mit «Giacobbo/Müller in Therapie» auf die Theaterbühne zurück. Können die Fans mit einer Art Comeback rechnen?



Wer glaubt, wir werden die Sendung einfach auf die Bühne projizieren, liegt falsch. Es ist ein Konversationsstück. Mike und ich spielen uns selbst, aber etwas schwieriger und neurotischer als sonst. Gemeinsam mit unserem selbst ernannten Coach Dominique Müller und mit Daniel Ziegler zerpflücken wir die Sendung bis ins Detail. Wir erzählen zum Beispiel, wie das mit dem Kaffeemachen bei «Giacobbo/Müller» war, und wie wir die Dreharbeiten für die Sketche erlebten. Natürlich behaupten wir auch Dinge, die so gar nicht stimmen. Am Ende weiss man nicht so genau, was nun wirklich der Wahrheit entspricht.

«Es wird ein paar Bühnenfights geben.» Viktor Giacobbo, Komiker

Was geschieht mit den Kultfiguren Harry Hasler, Fredi Hinz & Co.?



Sie werden Thema sein, aber kommen im Stück nicht direkt vor. Das wäre auch gar nicht möglich, weil sie einen viel zu grossen Aufwand erfordern. Wir machen keinen «Figuren- und Masken-Türgg».

Darf man wieder Satire und Ihren gewohnt bissigen Humor erwarten?



Auf jeden Fall! Es ist ein lustiges und sehr kurzweiliges Stück. Ein paar Bühnenfights wird es geben, aber nicht nur zwischen mir und Mike, sondern auch mit unserem Bühnencoach Dominique Müller und mit Daniel Ziegler.

«Mike und ich sind auch privat gut befreundet.» Viktor Giacobbo, Komiker

Apropos Knatsch. Im Duo mit Mike Müller haben Sie immer schon sehr gut harmonisiert. Woran liegt das?



Es gibt viele tolle Komiker, aber nicht mit allen kann man gut zusammenarbeiten. Wenn man jeden Sonntag eine gemeinsame Sendung macht, ist es wichtig, dass man sich gut versteht und Konflikte rasch lösen kann. Mike und ich sind beide immer schonungslos ehrlich, das kommt uns auch jetzt zugute. Klar «zünden» wir uns neben der Bühne mal an, aber natürlich nicht im gleichen Ausmass. Wir haben neben der Arbeit ähnliche Interessen und sind auch privat gut befreundet.