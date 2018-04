Michael Künzle dankt der Bevölkerung. (Foto: Christian Saggese)

«Stadt muss wieder zusammenhalten»

Michael Künzle ist sehr dankbar für seine Wiederwahl. Es seien spannende, aber kräftezerrende Wochen gewesen. «Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich habe etwa 20 Kilo verloren!», scherzt er.

Seine Konkurrentin Yvonne Beutler lobt er als «starke Gegnerin, die ebenfalls ein hervorragendes Resultat erzielte.»

Durch die Wahlen hätten sich zwei Lager in der Stadt gebildet, so Künzle. Nun gelte es, wieder zusammenzufinden. Nur so könne die Stadt weiterhin so stark bleiben.