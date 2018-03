Am gestrigen Abend an der Wohga haben eine zehnköpfige Jury mit verschiedenen Winterthurer Persönlichkeiten und das Publikum die beste Winti-Wurst gekürt. Die Metgerei Gubler aus Winterthur machte das Rennen und gewann den ersten Preis.

«Der Preis für die beste Winti-Wurst geht an die Metzgerei Gubler aus Winterthur.» Dieses Resultat verkündete Ueli Bernold, auch Grill-Ueli genannt, nach der zweistündigen Degustation am traditionellen Wettbewerb an der Wohga. Sieger Marcell Ziegler nahm den Pokal für den ersten Preis strahlend entgegen und liess sich von der amtierenden Miss Oktoberfest Jeanine Okle und Tanja Kratzer, bester Metzgerlehrling im Kanton Zürich, beglückwünschen.

Gespannt vor dem Wettbewerb

Insgesamt haben am 22. Winti-Wurst-Contest sieben Metzgereibetriebe aus Winterthur und der Region teilgenommen. Wie jedes Jahr kostete und benotete das Publikum sowie eine zehnköpfige Jury die Würste der Betriebe. Mit dabei waren auch der bisherige Stadtrat Josef Lisibach, Kantonsratspräsidentin Karin Egli-Zimmermann sowie der Vertriebsleiter von Doppelleu Jörg Schönberg. «Ich bin gespannt wer dieses Jahr das Rennen macht», sagte der Initiator des Wettbewerbs Jean-Pierre Mosimann. Am liebsten habe er Würste, die «stur» nach dem original Winti-Wurst-Rezept gemacht werden, verriet er.

Der letztjährige Gewinner war die Metzgerei Buffoni aus Illnau. Geschäftsführer Enrico Buffon war im Vorfeld dementsprechend nervös. «Einen erneuten Sieg erwarte ich nicht, aber ich hoffe natürlich darauf.» Schliesslich laste auf ihm nun ein gewisser Druck.

Lange auf den Preis gewartet

Sobald die erste Wurst auf dem Teller lag, wurden Handys gezückt, diskutiert und bewertet. Schnell zeigte sich, dass sowohl die Meinungen in der Jury als auch im Publikum weit auseinander gingen.

Am Ende holte sich die Metzgerei Gubler die meisten Punkte. Vier Mal hintereinander hat der Betrieb den Wettbewerb schon gewonnen, zuletzt allerdings im 2015. Endlich hat es erneut geklappt. «Wir haben lange auf diesen Preis gewartet und sind überglücklich», sagte Marcell Ziegler.