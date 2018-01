Gleich drei Polizeimeldungen gingen heute Dienstag wegen Enkeltrickbetrügern ein: In Elgg, Zürich und Glattfelden wurden insgesamt sechs Trickbetrüger verhaftet.

Im Fall Elgg erhielt die Kantonspolizei Zürich erhielt die Meldung, wonach eine 75-jährige Frau durch einen möglichen Trickbetrüger kontaktiert worden sei. Bei der anschliessenden Befragung der Frau konnte ermittelt werden, dass sie in den letzten Wochen mehrmals von einem Mann angerufen worden sei. Dieser habe für die Bezahlung seiner Schulden um Mithilfe gebeten und sechzigtausend Franken gefordert. Bei der vereinbarten Geldübergabe in Elgg verhafteten die Fahnder der Kantonspolizei Zürich zwei mutmassliche Betrüger.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 26 und 31 Jahren. Sie werden im Anschluss an die polizeilichen Befragungen an die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland zugeführt.

Stapo informierte die Kapo

Gestern kurz vor 12 Uhr meldete sich der Ehemann einer 69-jährigen Frau bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur, dass sie soeben einen Anruf eines Trickbetrügers erhalten hätten. Fahnder der Stadtpolizei Winterthur rückten unverzüglich aus und informierten die Kantonspolizei Zürich, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Der angebliche Enkel verlangte für einen Wohnungserwerb mehrere zehntausend Franken. In weiteren Gesprächen wurde vom Opfer ein Betrag von knapp 70‘000 Franken in Aussicht gestellt. Bei der vereinbarten Geldübergabe um 15:30 Uhr in Zürich konnten Fahnder der Kantonspolizei drei mutmassliche Enkeltrickbetrüger verhaften sowie ein Fahrzeug sicherstellen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Zweiter Fall nur eine Stunde später

Gegen 13 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich zudem von einer 73-jährigen Frau informiert, dass ein angeblicher Bekannter angerufen habe. Dieser verlangte für eine Kostengutsprache nach einem Verkehrsunfall 30‘000 Franken. Bei der anschliessenden Geldübergabe am Wohnort des Opfers verhafteten Fahnder der Kantonspolizei Zürich den Abholer.

Bei den Festgenommen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 40 Jahren, eine 40-jährige Frau sowie ein 14-jähriges Mädchen; alle aus Polen stammend. Sie werden im Anschluss an die polizeilichen Befragungen der zuständigen Jugend- bzw. Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland zugeführt. (red)