Während zweier Tage verkaufen am 4. und 5. Mai insgesamt 42 Aussteller eigene Produkte in der leer stehenden Ladenfläche im Erdgeschoss des Centers. (Foto: Raphael Weidmann)

Das Einkaufszentrum Lokwerk in Töss soll belebter werden. Für mehr Rummel könnte der Pop-Up-Markt sorgen, den Corina und Otto Prukner zusammen mit Michael Sobczak und Barbara Rothlin dort am 4. und 5. Mai auf die Beine stellt.

Während zweier Tage verkaufen dann insgesamt 42 Aussteller eigene Produkte in der leer stehenden Ladenfläche im Erdgeschoss des Centers. «Besonders beliebt ist diese Plattform bei Newcomern und Start-ups», weiss Organisator Otto Prukner, denn ein eigenes Ladenlokal zu führen sei für die meisten – zumindest am Anfang – zu kostspielig.

Grosses Interesse auf Ausstellerseite

Otto Prukner und seiner Frau Corina ging es zu Beginn ähnlich. Das Ehepaar aus Herrliberg verkaufte diverse Geschenkartikel erst nur übers Internet, später auch an Märkten. Mittlerweile führen die beiden im Lokwerk eine kleine Boutique mit Geschenk- und Wohnaccessoires. «Uns gefällt es hier gut. Das Center ist schön und der Mietpreis erschwinglich.» Einziger Minuspunkt: Neue Laufkundschaft fehle. «Uns besuchen hauptsächlich Leute aus den umliegenden Quartieren», sagt Corina Prukner.

Ihr Pop-Up-Markt könnte da etwas Abhilfe schaffen. Diese Idee sei zufällig entstanden, aber relativ rasch auf grosses Interesse gestossen. Barbara Rothlin aus Winterthur erzählt: «Wir hatten innert kürzester Zeit genug Anmeldungen beisammen.» Einige Aussteller würden von weit her anreisen, sechs hingegen kämen aus Winterthur und Seuzach.

Vielfältig wie nirgendwo sonst

Ein Markt-Besuch würde sich lohnen, ist sich Michael Sobczak sicher. «Man erlebt eine Produktevielfalt, die man so nirgends im Einzelhandel finden kann.» Von Mode, Schmuck und Kunst bis hin zu Kosmetik, Wohninterieur und Accessoires werde alles angeboten. «Wer sich gern überraschen lässt, ist bei diesem Pop-Up-Markt sicherlich am richtigen Ort», so Barbara Rothlin.

Bisher ist es der erste Markt dieser Art, denn die vier gemeinsam realisieren. Es soll aber nicht der letzte sein. «Wir wollen diese Plattform in einem regelmässigen Turnus anbieten», sagt Michael Sobzcak. Wo und wann der nächste Markt stattfinden wird, sei aber bis anhin noch offen.