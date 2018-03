Vor 13 Jahren schlossen sich rund 20 Garagisten zusammen, um gemeinsam die Autoshow Winterthur auf die Beine zu stellen. Seither ist die jährlich stattfindende Informationsveranstaltung ein Publikumsmagnet, was auch am vielseitigen Unterhaltungsprogramm liegt. Klicken Sie sich oben durch unsere Bilder vom letztjährigen Event.

Die nächste Autoshow findet am kommenden Wochenende, 24./25. März statt. Insgesamt zeigen 23 Fachgaragen 38 Automarken. Dies alles unter dem Motto «The Race ist on – das Rennen hat begonnen».

Zu den Mitgründern und Mitorganisatoren gehört Daniel Schaller. Was die Autobranche momentan beschäftigt, welche Highlights die Besucherinnen und Besucher erwartet und welche Idee hinter der Autoshow steckt, verrät er im Interview.

Das diesjährige Autoshow-Motto lautet «Das Rennen hat begonnen». Wann besuchten Sie Ihr letztes Autorennen?

Daniel Schaller, Mitorganisator: Das müsste letztes Jahr in der Lenzerheide gewesen sein, als die Motor Classics stattfanden. Eine Art Rundstreckenfahren mit historischen Fahrzeugen. Das war sehr eindrücklich. Und dieses Jahr war ich bereits in Jerez, auf der ehemaligen Formel-1-Rennbahn, die auch als Renault-Teststrecke genutzt wird. Dort konnten wir neue Produkte ausprobieren und mit Jungtalenten der Formel-1-Schule zusammenarbeiten, eine sehr spannende Sache.

Und welche Bedeutung hat das Motto für die Autoshow Winterthur?

«Das Rennen hat begonnen» passt sehr gut zu unserem Alltag in der Autobranche. Alle Garagisten haben, wie bei einem Rennen, ein Ziel vor Augen. Und zwar, gemeinsam mit den Kunden den perfekten Wagen zu finden. Gleichzeitig ist das Motto aber auch eine Anlehnung an die Formel E, dem Autorennen, das erstmals in der Stadt Zürich stattfindet. Es ist toll dass dieses realisiert wird.

Wie wird das Thema «Rennen» bei der Autoshow sichtbar sein?

Viele Garagisten legen sich mächtig ins Zeug. Es werden historische Rennfahrzeuge und sogar Renntraktoren gezeigt, man kann sich in Fahrsimulatoren miteinander messen und vieles mehr.

Daniel Schaller beim Besuch der Renault-Teststrecke in Jerez. (Foto: zvg)

Ein Rennen, ein Wettkampf findet auch unter den hiesigen Garagisten statt. Dennoch organisiert man seit 13 Jahren gemeinsam die Autoshow. Was war die Ursprungsidee des Events?

Wir stellten damals fest, dass fast alle Garagisten an ähnlichen Daten ihre Ausstellungen planten. Wir realisierten dann, dass wir gemeinsam stärker nach aussen auftreten und die Öffentlichkeit so besser erreichen können. Der Plan ging auf, wie die stetig steigenden Besucherzahlen zeigen.

Ein schöner Nebeneffekt ist auch, dass aus dieser anfänglichen Arbeitsbeziehung eine grosse Gemeinschaft geworden ist, die sich auch unter dem Jahr zu geselligen Anlässen trifft und sich austauscht.

Wohin entwickelt sich momentan der Trend in der Autobranche?

Ich spreche ungern von Trends, da letztlich jeder Konsument seine eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen hat und es gilt, diese zu erfüllen. Generell sind aber umweltfreundlichere Modelle gefragt. Nicht nur Elektrowagen. So gibt es mittlerweile auch die ersten Wasserstoffautos, Hybridfahrzeuge sind ebenfalls noch ein Thema. Die ganze Abgasthematik und eine Senkung der Schadstoffemissionen wird die Autobranche noch intensiv beschäftigen.

Hat die aktuelle Dieseldebatte in Deutschland bereits Einfluss auf das hiesige Autogeschäft?

Wir hier bei Hutter haben noch keine rückläufige Verkaufszahlen was Diesel betrifft. Was diesbezüglich in Deutschland abgeht, finde ich noch sehr undurchsichtig. Da wird einem mit Fahrverboten Angst gemacht, obwohl noch viele Fragen offen sind. Natürlich muss man das aber auch in der Schweiz im Auge behalten.

War 2017 ein erfolgreiches Autojahr?

Sogar ein sehr erfolgreiches. Werden in der Schweiz über 300 000 Fahrzeuge verkauft, spricht man von einem Erfolg. Und dies war 2017 der Fall, wie bereits 2016. Damals profitierten wir noch stark von der Eurokrise. Doch da sich dieser Markt stabilisiert hat, kann er nicht mehr die Ursache sein. Vielmehr ist die Kaufkraft in der Schweiz weiterhin sehr hoch. Und wir haben in unserem Land eine grössere Wechselrate als die umliegenden Nachbarsländer, sprich es werden mehr neue Autos gekauft. Dies hat dann den positiven Effekt dass mehr umweltfreundliche Fahrzeuge unterwegs sind.

Nochmals zurück zur Autoshow: Was erwartet die Besucher?

23 Fachgaragen können besichtigt und 38 Automarken kennengelernt werden. Zudem gibt es die Spezialausstellungen rund um das Thema Rennen, ebenso kulinarische Leckereien und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm, auch für Kinder. Die Autoshow soll nicht etwa eine Verkaufsveranstaltung sein, sondern eine Informationsplattform und vor allem auch ein Volksfest.

23 Fachgaragen aus der Region laden am Samstag, 24. und am Sonntag, 25. März zur Autoshow Winterthur ein. Alle Teilnehmer sowie weitere Informationen auf der Webseite der Autoshow oder in der Sonderbeilage im «Winterthurer Stadtanzeiger» vom 22. März.