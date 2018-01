Um mehr Alterswohnungen bauen zu können, will der Stadtrat auf dem Reitwegareal und an der Wydenstrasse in Wülflingen städtische Grundstücke verkaufen. Die Grundstücke sollen an die Firmengruppe Stella Vitalis verkauft werden, die im Ausland bereits mehrere solcher Projekte realisiert hat, wie das Departement Kulturelles und Dienste am Freitag mitteilte. Der Entscheid über die Kaufverträge liegt beim Grossen Gemeinderat.

Auf dem Reitwegareal sind rund 80 Alterswohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 35 und 90 Quadratmetern geplant. Im Demenzheim an der Wydenstrasse sind gemäss aktuellem Planungsstand rund 100 Pflegezimmer à 20 Quadratmeter und etwa 106 Alterswohnungen à 55 Quadratmeter vorgesehen.

Projekte sind voneinander abhängig

Der Stadtrat geht von einem Verkaufspreis für das Reitwegareal von rund 5,7 Millionen Franken aus. Für das Grundstück an der Wydenstrasse resultiert eine Verkaufssumme von rund 9,5 Millionen Franken. Die beiden Projekte sind voneinander abhängig: Stimmt das Parlament dem einen Verkauf nicht zu, kommt auch der andere nicht zustande.

Auch in Winterthur wohnen immer mehr betagte Menschen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der alternden Bevölkerung hinreichenden und geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sei deshalb eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung.