Die Pflanze gibt es zu diesem Anlass in grossen Töpfen in der Innenstadt und zu Speisen, Säften und Bier verarbeitet. (Foto: PD)

Autsch, das brennt. Eine Berührung mit einer Brennnessel ist unangenehm und schmerzhaft. Kaum verwunderlich, wird sie von vielen als Unkraut verflucht. Die vielen Vorzüge geraten dabei ganz in Vergessenheit. Die Pflanze hat mir ihren Inhaltsstoffen wie Eisen, Eiweisse, Vitamine und Antioxidantien nämlich alle Eigenschaften eines einheimischen Superfoods.

Wie vielseitig Brennnesseln genutzt werden können, gerät gern in Vergessenheit. (Foto: PD)

Die beiden Umweltberater Martin Hofer und Doris Abt vom Verein Brennpunkt Brennnessel wollen den Irrglauben über Brennnesseln beiseiteschieben. «Es ist an der Zeit, sie in ein neues Licht zu rücken», sagt sie. Und das tun die zwei mit den Brennnesselwochen, die vom 22. Mai bis 2. Juni in Winterthur veranstaltet wird. Das Projekt wird durch Energiestadt Winterthur unterstützt.

Von wegen Unkraut

Während der Brennnesselwochen werden in der Innenstadt etliche Töpfe mit der Wildpflanze aufgestellt. Dazu gibt es Informationen rund um die Pflanze und ihre Nutzung. Gleichzeitig kann man in diversen Winterthurer Restaurants Brennnesselmenüs kosten. Und auch in Bistros, Bioläden, Teeshops, Apotheken, am Gemüsemarkt und in Bäckereien wird man ihr begegnen. Doris Abt erklärt: «Wir wollen zeigen, was mit Brennnesseln so alles möglich ist.»

Und das ist durchaus eine Menge. Mit ihrer hohen Dichte an Nährstoffen sei die Wildpflanze gemäss dem Verein nicht nur sättigend, sondern auch sehr gesund. Die Brennnesselsamen und Pollen würden zudem als potenzsteigernd und aphrodisierend gelten.

Ob als Smoothie, Suppe, Gemüse oder Gewürz – die Verarbeitungsmöglichkeiten sind vielseitig. «Stolz präsentieren wir diesen Sommer das erste Brennnesselbier auf dem Markt», sagt Doris Abt, «Im Mittelalter war das Kräuterbier alltäglich, mit dem Reinheitsgebot wurde es radikal verdrängt.»

Vielseitiges Potenzial

Dass Brennnesseln von vielen so unterschätzt werden, kann Doris Abt nachvollziehen. Ihr selbst sei es früher nicht anders gegangen. «Es nervt schon, dass unsere Haut beim Kontakt mit der Pflanze so brennt. Diese negative Assoziation führt dazu, dass wir Brennnesseln als etwas Schlechtes ansehen und ihr grosses Potential nicht erkennen.»

Doris Abt verwendet Brennnesseln selbst auf vielerlei Art und Weise. So auch zum Kochen und zum Düngen. (Foto: PD)

Als sie in Büchern und Filmen mehr über das «Unkraut» erfuhr, habe sie ihre Meinung geändert. Mittlerweile ist die Abneigung der Faszination gewichen. «Seit ich meine Meinung über Brennnesseln geändert habe, kommen sie bei mir zuhause überall zum Einsatz», erzählt Doris Abt.

Die Brennnesselwochen finden in Winterthur vom 22. Mai bis 2. Juni statt. Mehr Informationen, Orte und Partner sind auf der Homepage zu finden. Ebenfalls zu finden sind dort auch einige Rezeptideen.

Für Schmetterlingen und Vögeln seien die Pflanze eine überlebenswichtige Nahrungsgrundlage und deshalb wichtig für die Artenvielfalt. Darüber hinaus verhelfe sie als Dünger und Spritzmittel zu einem giftfreien Garten. Doris Abt erntet die Brennnesseln aus dem eigenen Garten. «Oder ich frage auf dem Markt oder bei einem Biobauern nach», ergänzt sie.