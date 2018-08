David Graf ist um eine bittere Erfahrung reicher. An der EM in Glasgow war der Winterthurer bis zu den Halbfinals in seinen Läufen jeweils der Schnellste, den Finaleinzug bewerkstelligte er als Zweiter seines Halbfinal-Heats, nachdem er bis zur Schlussgeraden in Führung gelegen war.

Mit einer Medaille kehrt er aber nicht nach Hause zurück. Im Final wurde ihm nach einem guten Start ein Rencontre mit dem späteren Sieger Kyle Evans zum Verhängnis. Graf konnte einen Sturz zwar knapp vermeiden, verlor aber zu viel Tempo und fiel aus der Entscheidung. «Es ist ein All-in-Sport», sagte der enttäuschte Graf hernach, «ich wollte den Titel und riskierte deshalb viel».

«Habe nicht eine Medaille verloren»

Anders war die Gefühlslage bei Simon Marquart. Der 21-jährige Mönchaltorfer zeigte sich mit seinem vierten Rang zufrieden. «Es fühlt sich nicht an, als hätte ich eine Medaille verloren, sondern ich habe diesen vierten Platz gewonnen», sagte Marquart. «Hätte mir jemand diesen Rang vor dem Rennen angeboten, ich hätte ihn genommen.»

Marquart ging von der schlechtesten Startposition aus in den Final und fand sich vorerst am Ende des Feldes wieder. «Weil ich sah, dass es viele Positionskämpfe gab, wusste ich, dass meine beste Chance ist, wenn ich eine Kurve hoch anfahre und sie tief verlasse. Das klappte dann in Kurve zwei.» (sda/zo)