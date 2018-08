Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August. Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August Präsident Peter Arbenz begrüsste die Gäste

Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August. Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August. Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August. Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Die Bundesfeier in der Reithalle Teuchelweiher in Winterthur. 1.August. Manuel Bessler hielt die Ansprache.

Seit 27 Jahren ist Manuel Bessler für das Wohl der Menschheit unterwegs. Der Leiter des Bereichs «Humanitäre Hilfe» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) beim Aussendepartement hielt am Nationalfeiertag die 1.-August-Rede in Winterthur. In seiner Ansprache wies er auf die grosse humanitäre Tradition der Schweiz hin, die auch verpflichtet.

Dies verdeutlichte der gebürtige Winterthurer, in dem er in einer Art Geschichtsstunde von den Helvetiern bis zur Gründung des Roten Kreuzes berichtete. Mit aktuellen Zahlen kam er dann zur Gegenwart. 68 Millionen Menschen seien zurzeit auf der Flucht. 0,58 Prozent der insgesamt drei Millionen Asylsuchenden weltweit hätten ihren Antrag in der Schweiz gestellt.

«Weil wir es können»

Mit zwei Videos gab Manuel Bessler auch Einblick in die Arbei der Deza. Diese baut etwa im Libanon Schulen für Flüchtlinge und die einheimische Bevölkerung. Der Leiter des Bereichs «Humanitäre Hilfe» unterstrich dabei die Rolle der Schweiz als neutraler Partner. Diese Herangehensweise erlaube ihr, auch bei Konflikten zu helfen, in denen sonst kein anderes Land aktiv sein könne – etwa an der Front in der Ost-Ukraine. Seine rhetorische Frage, warum die Schweiz helfen müsse, beantwortete Manuel Bessler zum Schluss gleich selber: «Weil es Hilfe braucht und weil wir es können.»