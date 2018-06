Im Bezirksgericht Winterthur wurde gestern Mittwoch der Vorwurf einer Vergewaltigung und einer Sachbeschädigung behandelt. Ein 24-jähriger Türke aus dem Kanton Zürich soll eine Osteuropäerin zu Sex gezwungen haben. Die Tat habe sich im Juni des vergangenen Jahres in der Klinik Schlosstal in Wülflingen ereignet.

Beide waren zu jener Zeit Patienten dort. Die Frau wegen eines Suizidversuchs, nachdem sie ihren Ehemann und den gemeinsamen zweijährigen Sohn bei einem Autounfall verloren hatte. Der Angeklagte leidet seit seiner Jugendzeit an einer Schizophrenie. Sie hatten ein freundschaftliches Verhältnis

Der Frau ins Bad gefolgt

Was hat sich an diesem Montagabend 2017 in der Winterthurer Klinik abgespielt? Gemäss der Anklageschrift, die auf Aussagen des Opfers und auf Sachbeweisen beruht, betrat der 24-Jährige ein für beide Geschlechter nutzbares Bad, in das zuvor schon die Frau gegangen war. Weil die Geschädigte die Türe nicht abgeschlossen hatte, konnte er sich ohne Probleme Zugang verschaffen.

Anschliessend verschloss er die Badezimmertür von innen und stellte einen Raumteiler sowie eine Stuhl davor, um eine Flucht der Frau zu verhindern. Als sie den Mann fragte, was er mache, hat dieser die Geschädigte laut Anklageschrift ausgelacht. Er schloss daraufhin das Fenster und stellte das Wasser in der Badewanne, im Lavabo sowie in der Dusche an, damit allfällige Schreie nicht zu hören sind.

Mit dem Gesicht voran unter die Dusche gedrückt

Unmittelbar darauf packte der Beschuldigte die Frau, die nur noch Unterhose und BH trug. Bevor der Mann das Bad betreten hatte, hatte sie sich zum Duschen bereit gemacht und ihr Sommerkleid abgezogen. Mit der rechten Hand hielt der Angeklagte die Frau an ihrem Nacken und schob sie mit dem Gesicht voran unter die Dusche an die Wand. Dann zog er sich die Hose aus und fixierte sein Opfer mit der linken Hand an ihrer Hüfte, sodass es sich nicht mehr lösen konnte.

Gemäss der Staatsanwaltschaft habe die Frau mehrmals deutlich gemacht, dass der 24-Jährige sie in Ruhe lassen soll und sie das nicht wolle. Trotzdem zog der Täter das Becken der Frau zu sich und «drang vaginal mit seinem stark erigierten Glied auf grobe Art und Weise in sie ein, was bei der Geschädigten im Vaginalbereich Schmerzen verursachte», wie es in der Anklageschrift heisst. Nach zwei bis drei Minuten ejakulierte er in die Vagina der Geschädigten.

Nach der Ejakulation das Opfer ausgelacht

Dabei versuchte sich die Frau mit Händen und Füssen vom Mann zu lösen, was ihr jedoch aufgrund der körperlichen Unterlegenheit nicht gelang. Nach der Ejakulation liess der Mann von der Frau ab, zog sich die Hose an und lachte die Frau aus. Er forderte sie auf, das Gemeinschaftsbad vor ihm zu verlassen, was diese dann auch tat.

Eine gynäkologische Untersuchung nach der Tat wies DNA-Spuren des Mannes auf Nacken und Hals sowie im Genitalbereich der Frau nach. Sperma wurde hingegen nicht gefunden.

Mann stritt die Vergewaltigung ab

Der Beschuldigte stritt die Tat vor Gericht ab. Als die Richterin ihn zu den einzelnen Tatbeständen befragte, antwortete er jeweils mit «das stimmt nicht». Er könne sich an nichts erinnern, weil auch nichts vorgefallen sei. «Ich habe eine Vergewaltigung gar nicht nötig.» Bei vorangegangenen Vernehmungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft hatte er widersprüchliche Angaben gemacht. Teils gab er an, auf einem «Sextrip» gewesen zu sein und einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung stritt er stets ab.

Sein Verteidiger schob die vielen wirren Aussagen seines Mandanten auf dessen psychische Erkrankung: «Ihm fehlt die Fähigkeit zu sinnlogischem Denken, deshalb kann ihm kein strategisches Verhalten vorgeworfen werden.» Auch war der Anwalt bestrebt, die Angaben der Frau als zweifelhaft darzulegen. «Ihre Schilderungen wirken lebensfremd und unglaubhaft», sagte er in seinem Plädoyer.

Urteil wird am Freitag verkündet

Deshalb forderte der Verteidiger einen Freispruch beim Straftatbestand der Vergewaltigung. Die Staatsanwaltschaft pochte auf eine unbedingte 21-monatige Haftstrafe und die Anordnung einer stationären Massnahme. Ein psychologisches Gutachten stellt dem Mann eine moderate bis hohe Rückfallgefahr aus.

Die ebenfalls behandelte Sachbeschädigung, die der Angeklagte im März 2017 begangen hatte, gab er vor Gericht zu. Auf einem Parkplatz in Embrach schlug er die Fensterscheibe eines VW-Golfs ein. Der Verteidiger plädierte auf nicht schuldfähig.

Das Urteil wird diesen Freitag, 29. Juni, um 13 Uhr verkündet. Dieses wird anschliessend auf «züriost» veröffentlicht.