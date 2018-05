Ein Mann aus Lateinamerika ist letzten Dienstag am Bezirksgericht Winterthur wegen mehrfachen, teileweise versuchten sexuellen Handlungen mit einem damals 13-jährigen Mädchen schuldig gesprochen worden.

Was ist am Tag der Tat, dem 3. Juli 2017, genau vorgefallen? Darüber herrschte zwischen der Anklage- und der Verteidigungsseite Uneinigkeit. Von beiden Seiten nicht bestritten wurde, dass sich der Mann und das Mädchen frühmorgens vor 5 Uhr nach dem Albanifest-Sonntag beim Bahnhof Winterthur getroffen und sich beim Busbahnhof auf eine Bank gesetzt hatten. Mit einer Umarmung und Küsschen auf die Wange hatte der Verurteilte die damals 13-Jährige begrüsst, die zu jenem Zeitpunkt dem Freundeskreis seines Sohnes gehörte. Über die Geschehnisse danach machten der Beschuldigte und die Klägerin unterschiedliche Angaben.

Sicht der Staatsanwaltschaft

Gemäss der Anklageschrift, die unter anderem auf zwei Videobefragungen des Mädchens beruhen, hat sich folgendes abgespielt: Der Beschuldigte führte die ihm bekannte Privatklägerin zu einer Bank im Stadtpark, wo sie sich nebeneinander hinsetzten. Dort versuchte er die damals 13-Jährige zu küssen, worauf diese ihren Kopf abdrehte. Anschliessend fasste er die Klägerin über den Kleidern im Vaginalbereich und an den Brüsten an.

Anschliessend fasste er die Privatklägerin über den Kleidern im Vaginalbereich und an den Brüsten an. Anklageschrift der Staatsanwaltschaft

Dabei verlangte der Mann, dass sie ihn oral befriedigt. Als das Mädchen von ihm wegrutschte, hielt er es fest und hinderte es so am Gehen. In der Folge schlug die damals 13-Jährige dem Beschuldigten Oralsex in einer nahe gelegenen öffentlichen Toilette vor. Auf dem Weg dorthin ergriff dann das Mädchen die Flucht.

Sicht der Verteidigung

Der Angeklagte und dessen Anwalt bestritten diese Ausführungen. «Was das Mädchen aussagte, fand alles so nicht statt», gab der Mann vor Gericht an. Vielmehr habe er die 13-Jährige gefragt, ob sie wisse, wo er seinen Sohn finden könne, auf dessen Suche er gewesen sei. Die beiden machten sich dann gemäss dem Beschuldigten zusammen zum Kleiderladen Metro am oberen Ende der Marktgasse auf, weil das Mädchen den Sohn dort zuletzt gesehen hat.

«Was das Mädchen aussagte, fand alles so nicht statt.» Angeklagter

«Ich fragte mich, was so ein junges Kind am frühen Montagmorgen alleine in der Stadt macht», so der Verurteilte. Es sei darüber gesprochen worden, ob das Heim informiert werden sollte, in dem das Mädchen zu jener Zeit gewohnt habe. Als sie dann beim Zielort den Sohn angetroffen hätten, sei die 13-Jährige weggegangen.

Gericht glaubt dem Mädchen

Das Gericht glaubte diesen Ausführungen des Angeklagten nicht, sondern sah den Sachverhalt, wie ihn die Staatsanwaltschaft gezeichnet hatte, als erwiesen an. «Wir haben keine unüberwindbare Zweifel, dass die Aussagen des Mädchens glaubhaft sind. Es ist für uns nicht ersichtlich, weshalb das Kind falsche Beschuldigungen machen sollte», sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Wesentlicher Faktor für diese Sicht war eine DNA-Spur des Angeklagten, die in der Umgebung der Innenseiten der Oberschenkel und des Schambereichs auf der Hose des Mädchens gefunden worden war. Der Mann gab dazu an, dass er sich bei der Begrüssung mit seiner linken Hand auf dem rechten Oberschenkel des Kindes abgestützt habe. Diese Begründung stufte das Gericht als nicht nachvollziehbar ein.

Geldstrafe statt Gefängnis

Die Richterin sprach dann von einem vorsätzlichen, aber leichten Verschulden. Alles in allem sei die sexuelle Unversehrtheit des Mädchens nicht unerheblich verletzt worden. Das Bezirksgericht verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken mit einer Probezeit über zwei Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten gefordert.

Der Verurteilte muss dazu die Gerichtskosten tragen und dem Mädchen eine Genugtuung über 1500 Franken zahlen. Ob die Verteidigung den Fall weiterziehen wird, konnte dessen Anwalt noch nicht sagen. Er werde dies in einigen Tagen mit seinem Mandanten besprechen.