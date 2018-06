In der Nacht von Freitag auf Samstag ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass ein Mann an der Stadlerstrasse in Winterthur-Zinzikon mit dem Auto vorgefahren sei und nun «Schafe entwende». Vor Ort traf die umgehend ausgerückte Patrouille auf den Anrufer. Der Dieb war inzwischen zu Fuss in Richtung Guggenbühlstrasse geflüchtet, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Weiter berichtete der Zeuge, dass er den Täter in einem Garten beim Entwenden von Keramikfiguren – zwei Schafe und ein Kalb – ertappte und stellen wollte. Der mutmassliche Täter bewarf ihn darauf hin mit den Keramik-Tierchen. Der Helfer zog sich dabei Schnittverletzungen an der Hand zu. Auch die Dekorationsartikel blieben gemäss Polizei nicht unversehrt.

Die Polizei sucht Zeugen

Da der Personenwagen einer an den Geschehnissen unbeteiligten Person zugeordnet wurde und die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter bislang ohne Ergebnisse blieb, sucht die Stadtpolizei Winterthur Zeugen. Der Mann sei etwa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter gross. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Kapuzenpullover.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder zum Verdächtigen machen können, sind gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen. (mae)