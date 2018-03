Die Artistin Laura Miller schlüpft dagegen in die Rolle einer Meerjungfrau. (Foto: Katja Stuppia/ Circus Knie)

Auf dem Teuchelweiher in Winterthur sind bis Ostermontag unter anderem auch Darbietungen mit Kamelen, ... (Foto: Tina Schöni)

Franco Knie junior vereint in der diesjährigen Show Formidable im Zirkus Knie moderne Technik mit Tradition. (Foto: Tina Schöni)

Jahrelang stand Franco Knie junior (39) mit Elefanten in der Manege. Die Nummern mit den Dickhäutern gehörten bis zum Aus 2015 zur Tradition des Schweizer Nationalzirkus. Dieses Jahr werden in der Show Formidable Tradition und moderne Technik vereint. Der 39-Jährige zeigt mit seiner Frau Linna Knie-Sun und Sohn Chris Rui (12) eine Zirkus-Weltpremiere. Er lässt im Zelt auf dem Teuchelweiher in Winterthur, wo der Zirkus noch bis Ostermontag gastiert, 32 Drohnen kreisen.

Mehr «Wow» statt «Jöö»

«Im Vergleich zu den Tiernummern werden die Drohnen für mehr ‹Wow› statt ‹Jöö› sorgen», ist sich Franco Knie junior sicher. Auch er sei beeindruckt gewesen, als er 2017 in einem Youtube-Video auf die Drohnenshows der Firma Verity Studios in Zürich aufmerksam wurde. «Ich war fasziniert und wollte mit einer solch spektakulären Flugshow etwas Neues und Modernes im Zirkus ausprobieren.»

Dieses Jahr tritt Franco Knie junior im Zirkus Knie mit 32 Drohnen auf. (Foto: Tina Schöni)

Das Programmieren der Flugobjekte habe im Vorfeld viel Zeit in Anspruch genommen. «Ich konnte mit ihnen nicht gleich in der Manege proben, wie ich das mit den Elefanten tat», sagt der technische Leiter. Stattdessen habe er mit den Entwicklern des Schweizer Unternehmens über Monate an der Choreografie getüftelt. Dabei seien ihm seine Erfahrungen als Informatiker hilfreich gewesen.

Erst berechneten sie anhand von Plänen des Zirkuszelts die Flugrouten, später wurden die Show am Computer visualisiert. Die Drohnen programmierten die Entwickler so, dass sie beim Auftritt in der Manege vor den Augen des Publikums tanzend durch die Luft fliegen, passend zur Musik. Während die Drohnen mit LED-Lichtern für ein eindrückliches Lichterspiel sorgen, zeigen Franco Knie junior und seine Frau Akrobatik. Sohn Chris Rui begleitet das Orchester mit dem Klavier.

Nervosität vor der Premiere

Die neuartige Zirkusnummer stellt das Team während der ganzen Tournee vor Herausforderungen. «Die technischen Installationen müssen an jedem Gastspielort neu aufgebaut werden», so Franco Knie junior.

«Als die Drohnen wie geplant geflogen sind, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.» Franco Knie junior

Aufregend sei für ihn besonders die Premiere in Rapperswil gewesen. «Weil so eine Drohnenflugshow noch nie in einem reisenden Zirkus gezeigt wurde, konnte ich nicht von anderen Erfahrungen profitieren.» Beim ersten Auftritt sei er dementsprechend nervös gewesen. «Als die Drohnen dann aber wie geplant geflogen sind, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.»

Kein Ersatz für Tiernummern

An den ersten beiden Spielorten habe er vom Publikum für die Drohnen positive Rückmeldungen erhalten – auch wenn sie kein Ersatz für die Elefanten seien. «Manchen Besuchern fehlen sie immer noch.» Ganz auf Tiernummern muss man jedoch nicht verzichten. In der zweieinhalbstündigen Show Formidable treten Pferde, Kamele, Lamas, Zebras und Geissen auf. Das soll auch in Zukunft so sein. «Wir bleiben uns treu und zeigen ein traditionelles und klassisches Zirkusprogramm.»

Auch Tiernummern wie die Freiheitsdressur mit zwei Lamas von Chanel Marie werden zu sehen sein. (Foto: Katja Stuppia/ Circus Knie)

Dieses Jahr sei es besonders abwechslungsreich, wie Franco Knie junior findet. «Wir zeigen Disziplinen, die Jung und Alt gefallen. Dabei kommen die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft ins Spiel.» Letzteres eben mit der Drohnendarbietung.