Über moderne psychiatrische Kliniken wie die Klinik Schlosstal in Wülflingen existieren noch immer Vorurteile. Manche bezeichnen solche Institutionen als Irrenanstalt, andere vergleichen sie mit einem Gefängnis, wo man gegen seinen Willen festgehalten wird. Der schlechte Ruf von früher bleibt bis heute hartnäckig haften.

Das stellt auch Benjamin Dubno, stellvertretender Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (IPW), fest. Der 47-Jährige ist Chefarzt in der Wülflinger Klinik und versucht in Referaten solche gruseligen Geschichten beiseite zu räumen. Mit dem «Stadi» sprach er über das, was sich tatsächlich hinter den geheimnisvollen Klinikmauern in Winterthur abspielt.

Einst Spinnerei, nun Psychiatrie

Die Klinik Schlosstal gehört zur IPW, welche insgesamt 15 Standorte mit zahlreichen Behandlungsangeboten in der Region Winterthur und im Zürcher Unterland zählt. In den Räumen der ehemaligen Baumwollspinnerei wurden einst noch Maschinenteile für die Eisenbahn- und Veloindustrie konstruiert. Später ist das Haus zu einem Krankenhaus umfunktioniert worden.

Die Klinik Schlosstal verfügt über 132 Betten für Menschen mit teils schweren psychischen Störungen. (Foto: Tina Schöni)

Heute verfügt die stationäre psychiatrische Einrichtung am Standort Winterthur über 132 Betten für Menschen mit teils schweren psychischen Störungen. Das reicht von Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen bis hin zu Demenz und Drogenabhängigkeit. Neben den Akutstationen verfügt die Klinik Schlosstal über diverse weitere Therapiemöglichkeiten für Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen.

Gegen Zwangseinweisung wehren

Nicht alle Patienten sind freiwillig hier. Ein Vorurteil, das Benjamin Dubno zumindest teilweise bestätigen kann: «Manche werden tatsächlich gegen ihren Willen hergebracht.» Ein Drittel aller Einweisungen im Kanton Zürich seien solche Zwangseinweisungen. Das sei notwendig, wenn bei der Person krankheitsbedingt eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliege.

Wer mit der Einweisung nicht einverstanden ist, kann den Entscheid vor Gericht anfechten. (Foto: Niklaus Spörri)

Sind die Patienten mit der Einweisung allerdings gar nicht einverstanden, können sie sich wehren. Der Chefarzt klärt auf: «Wir geben den Patienten eine Rechtsmittelbelehrung und informieren sie über die Möglichkeit, den behördlichen Entscheid vor Gericht anzufechten.»

«Patienten hatten keine Rechte»

Bis in die 80er Jahre sah das noch anders aus. «Zu Zeiten der Anstaltspsychiatrie hatten Patienten keine Rechte. Sie konnten den Unterbringungsentscheid nicht durch ein unabhängiges Gericht überprüfen lassen und waren dem Urteil des Chefarztes ausgesetzt», so Benjamin Dubno. Damals habe man auch nicht von Pflegern, sondern von Wärtern gesprochen – wie im Gefängnis eben.

«Zu Zeiten der Anstaltspsychiatrie hatten Patienten keine Rechte.»

(Benjamin Dubno)

Ein Sinnbild, das bis heute in den Köpfen verankert ist. Der Chefarzt bemerkt: «Viele Leute glauben, die Patienten im Schlosstal sind auch heute noch auf geschlossenen Stationen.» Dem sei nicht so. Gemäss dem 47-Jährigen sind auch in der Akutstation die Türen nur verschlossen, wenn einer oder mehrere der Patienten unmittelbar suizidgefährdet sind. Bei stark aggressivem Verhalten helfen teils aber nur noch das Isolierzimmer und das Ruhigstellen mit Medikamenten. «Das wird von den Betroffenen teils als Strafe angesehen. Wir wollen aber niemanden einsperren», so Benjamin Dubno. Diese Massnahme diene dazu, Patienten vor Reizüberflutungen zu schützen.

Wenn Vorurteile verharmlosen

Im Schnitt verbringen die Patienten 17 Tage in der Psychiatrie. Manche bleiben eine Nacht, andere gar einen Monat. «Sie werden nicht für immer hier festgehalten.» Die Klinik Schlosstal soll vielmehr eine wohltuende Anlaufstelle sein, zu der man auch freiwillig kommt.

«Sie werden nicht für immer hier festgehalten.»

(Benjamin Dubno)

«Weil viele Vorurteile psychische Erkrankungen aber verharmlosen, hindern sie Betroffene teils daran, sich frühzeitig Hilfe zu holen», sagt Benjamin Dubno. Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zum Thema Psychiatrie und psychische Erkrankungen seien deshalb von grosser Bedeutung.