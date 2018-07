Die Schulferien und somit auch die Reisesaison sind im vollen Gange. Am Gotthard wurde der erste Stau gemeldet und die Flughäfen berichten von zahlreichen Reisenden. Die Sommerferien sind für viele Jugendliche die perfekte Gelegenheit, um das erste Mal allein zu verreisen.

Larissa Marchand und Linda Eggenberger sind zwei Travel-Expertinnen vom Reisebüro STA Travel in Winterthur. Die beiden beraten täglich Jugendliche bezüglich ihrer Reisepläne und helfen bei der Planung ihrer Städte-, Bade- oder Gruppenreisen.

Was empfehlt ihr Jugendlichen, die zum ersten Mal alleine verreisen?

Linda Eggenberger: Ein Städtetrip ist sicher immer eine gute Wahl. Sie dauern meist nur ein paar Tage und trotzdem kann man viel Neues entdecken.

Larissa Marchand: Auch ein Sprachaufenthalt eignet sich. Man ist betreut und lernt automatisch viele andere Jugendliche kennen.

Welche Reiseziele eignen sich besonders?

Linda Eggenberger: Für die erste Reiseerfahrung ohne Eltern sollte man sicher in Europa bleiben. Dann ist man auch schnell wieder zu Hause, sollte doch etwas schiefgehen.

Larissa Marchand: Ja, Europa würde ich definitiv am meisten empfehlen. Da ist auch die Kultur meist recht ähnlich zur Schweiz. Ausserdem kommt man mit Englisch fast überall durch.

Gibt es Orte von denen ihr in jungen Jahren abraten würdet?

Linda Eggenberger: Die USA würde ich erst ab einem Alter von 21 Jahren empfehlen. Oft kann man nicht einmal in den Hotels einchecken, wenn man dort noch nicht als volljährig gilt. Vorher würde ich nur mit einer geführten Gruppenreise in die USA reisen.

Gibt es Reiseziele, die zurzeit besonders beliebt sind bei Jugendlichen?

Linda Eggenberger: Momentan ist Kroatien hoch im Kurs. England ist für Sprachaufenthalte begehrt.

Larissa Marchand: Spanien ist auch immer ein beliebtes Ziel. Ob für Städtereisen, Badeferien oder Sprachaufenthalte, es zieht jedes Jahr viele Junge auf die Halbinsel.

Welche Tipps habt ihr an Jugendliche, die das erste Mal alleine reisen?

Larissa Marchand: Als Unterkunft würde ich auf jeden Fall ein Hostel empfehlen. Da gibt es an den Rezeptionen immer Reise- oder Ausflugstipps, die man direkt buchen kann. Zudem kommt man automatisch mit anderen Jugendlichen in Kontakt.

Linda Eggenberger: Für den ersten Tag in der fremden Destination würde ich eine Stadtführung empfehlen. So erhält man gleich einen guten Überblick und kann sich besser orientieren.

Die Reise beginnt häufig am Flughafen oder Bahnhof. Habt ihr Tipps, was die Orientierung dort betrifft?

Linda Eggenberger: Ich würde auf jeden Fall empfehlen im Voraus einen Transfer vom Flughafen oder Bahnhof ins Hotel zu buchen. So kann man in Ruhe ankommen und muss sich in der Hektik nicht auch noch darum kümmern.

Larissa Marchand: Falls man aber keinen Transfer gebucht hat, kann man sich auch an den Informationsschaltern beraten lassen. Allgemein rate ich, offen auf die Leute zu zugehen. Bloss keine Schüchternheit!

Man sollte als schon eine gewisse Offenheit mitbringen, wenn man alleine verreist?

Larissa Marchand: Ja, ganz sicher ist Offenheit wichtig. Das entwickelt sich aber auch ein Stück weit automatisch. Sobald man zum ersten Mal jemanden angesprochen hat, ist die Hemmschwelle bedeutend tiefer und es geht immer leichter.

Gibt es Fauxpas, die einem auf keinen Fall passieren sollten?

Larissa Marchand: Doof ist natürlich, wenn man über das Internet etwas bucht und das nachher nicht klappt. Da sind uns auch einige Fälle bekannt. Jemand hat zum Beispiel Tickets für einen Fussballmatch gebucht und diese dann nicht erhalten. Darum lohnt es sich, die Beratung in einem Reisebüro zu beanspruchen.

«Mit Offenheit auf die Leute zugehen, ist am besten.» Larissa Marchand, Travel-Expertin bei STA Travel in Winterthur

Ab welchem Alter würdet ihr das Reisen alleine empfehlen?

Linda Eggenberger: Ich denke, mit 16 Jahren ist das Reisen alleine empfehlenswert. Einen Sprachaufenthalt kann man auch schon früher machen, weil man da meist betreut ist. Ich selbst bin mit 17 Jahren zum ersten Mal alleine verreist. Aber das ist je nach Reife natürlich auch unterschiedlich. Vielleicht ist eine Reise mit Kollegen ein guter Start.

Erinnert ihr euch an eure eigenen ersten Reiseerfahrungen alleine?

Linda Eggenberger: Diese Reise ging nach Dublin. Ich ging mit zwei Kolleginnen, die zuvor schon zusammen in London waren. Sie haben eigentlich alles organisiert. Ich konnte mich ihnen also ganz einfach anschliessen, was ich sehr gut fand. Dublin ist ausserdem nicht allzu gross. Es gibt Haupteinkaufsstrasse und daran kann man sich gut orientieren. Ich war auch froh, nicht ganz alleine zu sein.

Larissa Marchand: Mit 14 Jahren habe ich einen Sprachaufenthalt in Malta gemacht. Für meine Eltern war das schon schwierig, aber ich fand es toll. Ich war immer betreut, was meine Eltern etwas beruhigt hat. Aber ganz alleine würde ich mit 14 noch nicht verreisen.

Habt ihr Tipps für Mobilfunknetz im Ausland?

Linda Eggenberger: Wenn man längere Zeit verreist, lohnt es sich eine SIM-Karte gleich am Flughafen zu kaufen. Ansonsten sollte man einfach nicht vergessen, das Datenroaming auszustellen. Das passiert einem nur einmal. Denn die Rechnung ist danach so hoch, dass es richtig weh tut.

Wie sollte man bei Unklarheiten vorgehen?

Larissa Marchand: Man sollte immer fragen und auf keinen Fall scheu sein. Unterhalte dich mit den Leuten! Die Unklarheiten können nur durch Kommunikation geklärt werden. Und man wird schnell merken, dass einem die meisten Leute gut gesinnt sind.