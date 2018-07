Von seinen Erfahrungen wird in seiner 1.-August-Rede in Winterthur berichten. (Foto: PD)

Seit 27 Jahren ist Manuel Bessler für das Wohl der Menschheit unterwegs. Aktuell ist er Leiter des Bereichs «Humanitäre Hilfe» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit beim Aussendepartement. Mit seiner Arbeit setzt er sich vor, während und nach Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen für die Interessen von schutzbedürftigen Menschen auf der ganzen Welt ein.

Der gebürtige Winterthurer hält an der diesjährigen städtischen Bundesfeier die Ansprache. Im Interview verrät er, wie sich seine Sicht auf die Schweiz in den 20 Jahren im Ausland geschärft hat.

Sie sind in Winterthur zur Welt gekommen. Welche Beziehung haben Sie heute zur Eulachstadt?

Manuel Bessler: Eine sehr enge und emotionale. Meine Mutter wohnt nach wie vor in Winterthur. Ich besuche sie regelmässig. Immer wenn ich über die Autobahn in Töss oder Oberwinterthur einfahre, kommt ein heimatliches Gefühl hoch. Hier ging ich zur Schule, hatte ich meine Aushebung, war ich in der Pfadi und traf mich mit Freunden. Ich komme stets gerne nach Hause.

Hier in Winterthur werden Sie am 1. August die Ansprache halten. Welche Bedeutung haben offizielle Bundesfeiern für Sie?

Ich habe über 20 Jahre im Ausland gelebt. Dort wurde ich oft an andere Nationalfeiertage eingeladen. Etwa am 4. Juli in den USA, am 14. Juli in Frankreich oder in Pakistan und im Kongo. So habe ich gemerkt, dass jedes Land stolz auf seinen Nationalfeiertag ist. Das gilt auch für die Schweiz. Durch diese Erfahrungen hat der 1. August für mich an Wichtigkeit gewonnen. Ich feiere diesen Tag gerne und begehe das Schweizer-Sein bewusst. Ich bin sehr dankbar und auch stolz, unsere Staatsbürgerschaft zu haben.

Sie haben bei Ihren Engagements über die Erdkugel verteilt einige Bundesfeiertage im Ausland verbracht. Wie haben Sie jeweils den 1. August gefeiert?

Man ist der Schweiz nie so verbunden, wie wenn man im Ausland ist. Ich kann mich an schöne Feiern in Israel, Irak oder auf Haiti erinnern. Überall konnten wir ein paar Schweizer Expats zusammentrommeln, um den 1. August zu feiern. Je weiter weg man war, desto mehr Lampions und Schweizer Fahnen wurden aufgetrieben. Und umso mehr versuchte man, alle vier Strophen des Schweizerpsalms zu singen. Der Nationalfeiertag wurde während meiner Auslandzeit erst recht zu einem wichtigen Anlass.

Die Arbeit im Ausland hat Ihre Sicht auf die Schweiz also verändert?

Ja, sehr. Durch meinen Beruf war ich in Ländern, in denen sehr schwierige Lebenssituationen herrschen. Die Zivilisten dort wissen zum Teil nicht, wo sie am nächsten Tag sind, was sie dann essen oder ob die Familie noch zusammen sein wird. Bei jeder Heimreise kam mir die Schweiz wie ein Paradies vor. So geregelt, so geordnet, so sicher, so ordentlich. Wenn ich über Kloten anfliege, sehe ich die Waldränder, die wie mit einem Lineal gezogen worden sind. Ich erkenne die sauberen Wanderwege. Die Autolenker fahren alle schön geordnet auf der rechten Fahrseite. Manchmal sind wir Schweizer vielleicht auch etwas zu geordnet. An diese Regeldichte muss ich mich jeweils wieder gewöhnen, wenn ich aus dem Ausland zurückkomme. Am meisten überwiegt aber die Dankbarkeit, immer ein Retourticket gehabt zu haben. Ich konnte stets heimkehren in mein Zuhause, in die Schweiz.

Die Schweiz ist bekannt für ihre humanitäre Tradition. Kommt sie diesem Erbe in der heutigen Zeit noch in genügendem Ausmass nach?

Das kommt darauf an, was man als Massstab nimmt. Geht man von den aktuellen Bedürfnissen auf der Welt aus, dann ist die Antwort nein. Es sind über 65 Millionen Menschen auf der Flucht, über 135 Millionen Menschen sind tagtäglich auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Bedürfnisse sind gigantisch. Diesen auch nur annähernd gerecht werden kann kein einzelnes Land.

Und wenn man den Massstab anpasst?

Betrachtet man die humanitäre Hilfe pro Kopf der Schweiz, dann kann sich diese Zahl sehen lassen. Wir haben ein Jahresbudget von 500 Millionen Franken, das macht rund 55 Franken pro Schweizerin und Schweizer aus. Das ist mehr, als beispielsweise Deutschland leistet. Das heisst, wir machen überdurchschnittlich viel.

Der Werdegang von Manuel Bessler



Nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt begann Manuel Bessler 1991 sein Engagement beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. 1994 diente er als militärischer Mitarbeiter des Generalinspekteurs der Schutztruppe der Vereinten Nationen im ehemaligen Jugoslawien. Von 2000 bis 2011 arbeitete der gebürtige Winterthurer im Koordinationsbüro für humanitäre Angelegenheiten der Vereinten Nationen. Seit Oktober 2011 ist Manuel Bessler Leiter des Direktionsbereichs Humanitäre Hilfe der DEZA.

Abgesehen von den reinen finanziellen Zahlen ist die Schweiz ein seriöser, ernstgenommener humanitärer Partner. Wir halten uns erstens an unsere Versprechen und haben zweitens durch unsere Feldpräsenz die Augen und Ohren vor Ort. Wir kennen also die Bedürfnisse. Dadurch können wir sehr nahe an der Realität agieren. Die Schweiz wird ihrer Reputation, ihrem Ruf als humanitärer Akteur absolut gerecht.

In welchen Bereichen der humanitären Hilfe könnte die Schweiz eventuell noch mehr machen?

Ich vertrete allgemein die Ansicht, dass humanitäre Hilfe vor Ort stattfinden muss. Die Nähe zu den Menschen, die Hilfe benötigen, ist unerlässlich. Wir müssen also noch weitere Anstrengungen unternehmen, um die Feldpräsenz noch auszubauen. Zum Beispiel läuft gerade jetzt die Diskussion, ob wir ein Büro in Mogadischu aufmachen sollen. Dabei gilt es jeweils, die Sicherheit unserer Mitarbeitenden vor und die dafür nötigen Aufwendungen abzuschätzen. Sind schusssichere Autos notwendig? Braucht es Sandsack-Burgen ums Gebäude herum und gegebenenfalls bewaffnete Wächter? Die Kosten werden manchmal so hoch, dass wir uns überlegen müssen, ob dies ein vertretbarer Aufwand für die Wirkung des Büros vor Ort ist.

Wird man angesichts Zahlen wie die von Ihnen erwähnten 65 Millionen Menschen auf der Flucht irgendwann seiner Arbeit überdrüssig, wenn man sich wie Sie seit knapp 30 Jahren fürs Wohl der Menschheit einsetzt?

Ich musste Erfolg sehr bald anders definieren, als ich das früher im privaten Sektor als Rechtsanwalt getan habe. Erfolg gibt es oft auf sehr kleinem Niveau. Wir konnten etwa eine Familie wieder zusammenführen, das Trinkwasser in einem Quartier sicherstellen oder die Hütten in einem Flüchtlingslager mit einem besseren Dach ausrüsten. Wir retten nicht die Welt, sondern helfen sehr konkret, um die Lebensumstände von Menschen zu verbessern. Es ist sehr wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es keine humanitäre Lösung für politische Probleme gibt. Die meisten humanitären Krisen bestehen aufgrund politischer Probleme wie Kriege. Die humanitären Instrumente der Schweiz müssen also mit den politischen eingesetzt werden. Man muss versuchen, die Ursachen und nicht bloss die Symptome der Krisen anzugehen.

Wenn man sich umschaut, dann stimmt die politische Lage der Welt nicht unbedingt positiv. Wie behalten Sie trotzdem Ihren Optimismus, dass sich das Weltgeschehen in dieser Hinsicht bessern wird?

Ich bin vom Naturell her optimistisch. Das braucht es in meinem Job. Ich glaube ans Gute im Menschen und an den Sinn unserer Arbeit, auch wenn diese manchmal eher eine Sisyphusarbeit ist. Wenn man etwa im Kongo ein Lager aufstellt und dieses von irgendwelchen Rebellengruppen zerstört wird, dann muss man es einfach nochmals aufbauen. Kleine Erfolge helfen, den Optimismus zu bewahren. Beispielsweise die Reanimation eines Neugeborenen in unserem Spital vor Ort nach dem grossen Erdbeben in Nepal 2015. Von solchen Erfolgserlebnissen zehre ich in schwierigen Momenten, um positiv den nächsten Tag anzugehen.