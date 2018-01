Üblicherweise liegen Tote auf Friedhöfen – allerdings in Gräbern und nicht auf einem Kiesweg wie auf dem Friedhof Rosenberg an einem normalen Dienstagmorgen im beschaulichen Winterthur. Ein gut gekleideter Mann wurde scheinbar hinterrücks erschlagen. Leutnant Baumgartner vom Kantonspolizeiposten Winterthur und sein altes Team rücken an und übernehmen die Ermittlungen.

Der Tatort seines zweiten Kriminalromans mag auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher sein. Doch Thomas Schmidhauser hat den Schauplatz seines kürzlich veröffentlichten Buches «Ich bin auch da...!» ganz bewusst gewählt. Der 70-Jährige erklärt: «Der Friedhof Rosenberg hat etwas mystisches und romantisches zugleich. Man erwartet dort zwar Tote, aber keine Ermordete.»

«Seine heimat vergisst man nie»

Schon seine erste Kriminalgeschichte spielt inmitten von Winterthur. Es ist die Heimat von Thomas Schmidhauser. Hier ist er aufgewachsen, hier gründete er die Firma Schmidhauser & Partner mit und schrieb diverse Fachbücher. Mit 38 Jahren lernte er seine Frau kennen. Der Liebe wegen zog er deshalb in die Innerschweiz nach Luzern. Dort ist er seither zuhause und widmet sich seinen Kriminalromanen.

Der Liebe wegen zog der Winterthurer Thomas Schmidhauser nach Luzern. Dort schrieb er seine beiden Krimis. (Foto: Tina Schöni)

In Winterthur ist er nach wie vor verwurzelt. Regelmässig kommt er zu Besuch und trifft sich mit Freunden. «Seine Heimat vergisst man nie», so Thomas Schmidhauser. Es ist einer der Gründe, weshalb seine Krimis hier spielen und nicht in der Innerschweiz. «Mich dünkt, die Stadt hier ist einfach spannender und authentischer. Nicht so touristisch wie Luzern.» Ausserdem sei es ein Vorteil, wenn man über Schauplätze schreiben könne, die man selbst genau kenne.

Polizeiarbeit steht im Zentrum

Ungefähr ein Jahr brauchte Thomas Schmidhauser, bis er sein zweites Buch fertig in den Händen hielt. Es sei ihm im Vergleich zum ersten Mal nicht unbedingt leichter gefallen, so der Autor. Das, obwohl seine Recherche diesmal weniger aufwendig war. Er konnte sich auf Informationen berufen, die er bereits für sein erstes Buch eingeholt hatte.

Thomas Schmidhauser verlost drei seiner Krimis «Ich bin auch da...!». Hier gehts zur Verlosung.

Er erzählt: «Die Polizeiarbeit ist für mich ein zentraler Teil. Um sie möglichst realitätsnah beschreiben zu können, interviewte ich damals den Pressechef der Kantonspolizei Zürich.»

Ein Opfer aus den Medien

Das Drehbuch seiner neuen Geschichte habe er nicht von Anfang an gehabt. «Das entwickelte sich allmählich während des Schreibens. Nur das Opfer und das Ermittlungsteam standen fest.» Wer in seinem Buch ermordet wird, suchte sich Thomas Schmidhauser nicht ganz zufällig aus. «Das Schreiben fällt mir einfacher, wenn ich eine bestimmte Person im Kopf habe. Deshalb suche ich mir meist jemanden, den ich aus den Medien kenne.» Die Namen und Geschichten der Opfer und Täter seien allerdings fiktiv.

Welche Krimis lesen Sie am liebsten? Teilen Sie es uns in der Kommentarspalte mit.

Auf diese Weise möchte Thomas Schmidhauser auch sein nächstes Projekt angehen: einen neuen Krimi, der auf dem Lindberg spielen soll. Mehr will der Autor aber noch nicht verraten.