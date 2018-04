«Meine Musik hat eine düstere Energie. Nicht melancholisch. Eher wie ein sich aufbauendes Gewitter. Stark, mäjestätisch, schwer.» Es ist für Fabian Frischknecht alias Fabe Vega nicht ganz einfach, seinen Musikstil in Worte zu fassen oder einem Genre zuzuteilen.



Meine Stimme ist rau, die Gitarre akustisch. Acoustic Rock trifft dieses Zusammenspiel wohl am besten», so der 29-Jährige. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lokal Total tritt der Winterthurer Musiker heute Freitag, 13. April, im Salzhaus in Winterthur auf.

Ein Einblick in die Musik von Fabe Vega: (Video: youtube.com)



Als Strassenmusiker durch Europa

Musik begleitet Fabian Frischknecht schon sein ganzes Leben. Mit acht nahm er die erste Gitarrenstunde, mit sechzehn schrieb er seinen ersten Song. Weshalb ihn Musik begeistere, das sei eine gute Frage. «Ich kann es nicht richtig beschreiben. Höre ich Musik im Radio, bekomme ich Lust, ein Teil dieser Welt zu sein.»



Eine Art musikalische Schule sei seine Zeit als Strassenmusiker gewesen. «Ich reiste durch ganz Europa und lebte von der Musik. Auf der Strasse trifft man auf das ehrlichste Publikum.» Es habe Tage gegeben, an denen er auf einer Bank am Bahnhof geschlafen habe. «Vor allem im Osten war das Einkommen mässig. Die Einwohner dort haben selber nicht viel.»



In anderen Städten hingegen sei er oft eingeladen worden oder konnte sich sogar ein Hostel leisten. «Während meiner Reisen lernte ich zu schätzen, was ich zu Hause alles habe.»



Vater sein, aber auch Musik machen

Nebst seinen Erfahrungen als Musiker steht Fabe Vega ein weiterer, prägender Moment bevor: Der Winterthurer wird in Kürze Vater. Seine musikalischen Pläne deshalb auf Eis legen? Auf keinen Fall. «Ein Kind ist ein Wunder, aber eine ganz andere Leidenschaft als die Musik. Ich habe viele neue Ideen, die ich auch als Vater weiterverfolgen werde.»



Der Auftritt im Salzhaus heute Freitag bedeutet Fabe Vega viel. «Seit rund zehn Jahren wohne ich in Winterthur. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch in der hiesigen Musikszene angekommen zu sein. Mehr Winterthur als ‹Lokal Total ›im Salzhaus geht fast nicht.»