Die beiden 19-Jährigen Sina Brandenberg und Karolina Matic befinden sich in ihrem Zwischenjahr. Nachdem sie letzten Sommer ihre KV-Lehre abgeschlossen haben, streifen sie nun für die Trash-Lions durch Winterthurs Grünflächen. «Es ist cool, dass unsere Arbeit sinnvoll ist», findet Sina Brandenberger. Der Studentenjob mache den beiden Freundinnen Spass. Sie haben sich bereits während ihrer Ausbildungszeit kennengelernt. «Jetzt sammeln wir über Mittag den Abfall in den Winterthurer Parks ein und machen so auf Littering aufmerksam», erzählt Karolina Matic.

Illegale Abfallentsorgung

Doch der Arbeitstag der beiden jungen Frauen startet schon um 9.30 Uhr. «Zuerst treffen wir uns an einer der Winterthurer Sammelstellen für Abfall», sagt Sina Brandenberger. Dort räumen sie auf, was die Anwohner nicht fachgerecht entsorgt haben. «Es ist schon unglaublich, was man da alles antrifft», findet Karolina Matic. Tierkäfige, Drucker, Bügelbretter, alte Fernseher und sogar ganze Autohauben haben sie schon vorgefunden. «Wir weisen die Leute darauf hin, dass sie diese Dinge nicht hier wegwerfen können», sagt Sina Brandenberger. Oft geraten sie dadurch in eine Diskussion mit den Entsorgenden. «Sie wollen häufig nicht einsehen, dass sie den Abfall so auf illegale Weise beseitigen würden», erzählt Karolina Matic. Schlussendlich lenken die Leute aber immer ein und nehmen ihren Sondermüll wieder mit.

Abfalltrennen will gelehrt sein

Eine andere Schwierigkeit sei das Trennen des Abfalls. «Manche werfen einfach alles in dieselbe Tonne», sagt die Winterthurerin Sina Brandenberger. Teilweise liege das an purer Faulheit, manchmal sei es Unwissenheit und oftmals gäbe es auch sprachliche Probleme. «Man muss die Bevölkerung mehr darüber aufklären», findet Simon Amann. Der 32-Jährige arbeitet bei der Abfallentsorgung in Winterthur und ist dort für die Beratung und Kommunikation zuständig. Das Projekt der Trash-Lions läuft unter seiner Leitung.

Beim zweiten Anlauf ein Erfolg

«Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr mit dem Projekt starten», erzählt Simon Amann. Damals haben sie 16- bis 18-Jährige für den Job gesucht. «Wir haben dann gemerkt, dass diese häufig zu schüchtern waren, die Leute wirklich anzusprechen», sagt er. Darum haben sie es dieses Jahr mit etwas Älteren probiert. «Es ist ein Erfolg und funktioniert wirklich gut», findet der Projektleiter. Ihm sei es aber wichtig gewesen, dass es nach wie vor junge Leute sind, die als Trash-Lions durch die Parks ziehen. «Ich wollte, dass die jungen Winterthurer in den Parks auch von Gleichaltrigen angesprochen werden», erzählt er.

Die Trash-Lions sind jeweils über Mittag auf den verschiedenen Grünflächen unterwegs. «Zu dieser Zeit sind es vorwiegend junge Arbeitende oder Studenten, die ihre Pause dort verbringen», sagt Simon Amann. Es sei aber nicht bloss die «unerzogene Jugend» die ihren Abfall liegen lasse. «Das Problem des Littering betrifft die ganze Gesellschaft querbeet», findet der engagierte Winterthurer.

«Wir sollten eigentlich froh sein»

Auch für die beiden Lehrabgängerinnen ist die momentane Situation erschreckend. «Ich war wirklich überrascht, als ich sah, wie viel Müll einfach liegen bleibt», erzählt Sina Brandenberger.

Im ersten Halbjahr ihres Zwischenjahres sei sie durch Asien und Australien gereist. «In Bali haben sie extreme Probleme mit dem Abfall. Der Müll türmt sich einfach», erinnert sie sich. Dort verfügen sie über kein richtiges Entsorgungssystem. Hinzu komme noch der ganze Dreck, der vom Meer angespült werde. «Wir sollten eigentlich froh sein, dass wir in der Schweiz so viel besser strukturiert sind», sagt die 19-Jährige Winterthurerin.

Die Art und Weise, wie hier mit dem Müll umgegangen werde sei respektlos gegenüber der Natur und den anderen Leuten. «Wenn man bedenkt, dass jeden Morgen so viele Arbeiter durch die Stadt fahren und sauber machen, nur damit wir es schön haben, ist das schon traurig», findet Karolina Matic. Die beiden Freundinnen haben schon vor ihrem Job bei der Stadt auf Abfalltrennung geachtet. «Wir sind einfach so aufgewachsen», sagen sie.

Noch bis Ende August sind die Abfall-Löwen unterwegs. Das gelungene Projekt soll im nächsten Sommer auf jeden Fall wiederholt werden.