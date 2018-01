Seinen grössten Erfolg feierte der heute 54-jährige Tessiner als Trainer des FC Lugano, mit dem er 2015 den Aufstieg in die Super League schaffte. (Foto: Keystone / Salvatore di Nolfi)

«Ich will nicht absteigen.» So formuliert Livio Bordoli sein Ziel, das er als neuer Trainer des FC Winterthur erreichen möchte. Eigentlich hat sich dies bereits erledigt. Kurz nach dem Amtsantritt des 54-jährigen Tessiners Anfang Jahr gab der FC Wohlen bekannt, dass er darauf verzichten wird, ein Lizenzgesuch für die nächste Saison in der Challenge League zu stellen. Damit ist der Ligaerhalt für die Winterthurer bereits vor dem Rückrundenstart gesichert.

Aber Livio Bordoli hält trotzdem an jener Zielvorgabe fest, für die ihn die FCW-Vereinsleitung nach Winterthur geholt hat. Er will die laufende Meisterschaft mit seiner neuen Mannschaft nicht als Tabellenletzter beenden. «Wohlen zählt nicht. Wenn wir im Juni hinter allen neun Mannschaften liegen, dann bin ich persönlich abgestiegen.»

Gewissen Druck aufrechterhalten

Hinter diesen klaren Worten steckt neben einer innerlichen Überzeugung auch ein gewisses Kalkül. Die FCW-Fans wollen in den verbleibenden Heimspielen nicht bloss Partien mit Freundschaftsspielcharakter sehen. «Wir müssen den Spielern einen gewissen Druck machen, damit sie es nicht einfach schleifen lassen», sagt Livio Bordoli. Schliesslich müssten seine Akteure auch etwas zurückgeben an die zahlreichen Zuschauer, die trotz der schlechten Tabellenposition immer auf die Schützenwiese kommen.

Deshalb fordert der Nachfolger von Umberto Romano, dass sein Team in den kommenden Partien als kompakte Einheit auftrete und leidenschaftlich agiere. «Ich möchte sehen, dass die Spieler meine Vorgaben umsetzen.» Konkret wolle er, dass seine Akteure nach vorne spielen, aggressiv sind und das andere Team nicht spielen lassen. Er setze auf hohes Pressing mit gewissem Risiko.

Taktik wird dem eigenen Spielermaterial angepasst

Aber Livio Bordoli ist kein klassischer Konzepttrainer. Er sei auch bereit, seine Taktik dem Gegner und dem eigenen Kader anzupassen. «Ich habe zwar meine Spielphilosophie, aber ich schaue auch immer, was für Spieler ich habe.» Wenn er drei gute Stürmer im Team habe, stelle er diese auch gemeinsam auf.

In den ersten Trainings – Auftakt war letzten Donnerstag – lässt der Tessiner deshalb auch vor allem an der Kondition arbeiten. Einerseits, um die Spieler physisch fit zu kriegen, andererseits, um diese von draussen beobachten zu können. «Ich brauche noch Zeit, um die Spieler kennenzulernen.»

Arrivierte Spieler wie Kreso Ljubicic, Guillaume Katz oder Carlos Silvio kennt er zumindest als Gegner seiner früheren Trainerstationen, drei Akteure haben bereits früher unter ihm gespielt. FCW-Captain Luca Radice war Teil der Mannschaft seines letzten Challenge-League-Trainerpostens in Aarau, Dennis Markaj und Leandro Di Gregorio standen im Kader des FC Lugano, mit dem Livio Bordoli 2015 den Aufstieg in die Super League schaffte.

Die Stadionuhr als Trainingshilfe

Seine weiteren Trainerstationen in der Swiss Football League waren der FC Locarno, der FC Wohlen, der FC Chiasso und ganz kurz die AC Bellinzona. Zuletzt wirkte Livio Bordoli beim Zweitligisten Losone Sportiva. Nun nimmt er einen weiteren Anlauf in der Deutschschweiz.

Motiviert ist der Tessiner allemal: «Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen.» Die Trainings halte er jeweils ohne Uhr ab, deshalb hätten ihn seine Assistenten auch schon darauf hinweisen müssen, dass die Übungseinheit schon lange vorbei sei. «Zum Glück gibt es auf der Schützenwiese die berühmte Stadionuhr.»