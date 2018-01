«Wir haben Laki in einem Inserat eines Tierheims in der Zeitung gesehen und sofort gewusst, dass er der richtige ist», erzählt Thomas Mollet. Seit vier Jahren bereichert der siebenjährige Vierbeiner den Alltag der Familie Mollet. «Er schläft jede Nacht neben unserem Bett und ist ein fester Bestandteil unserer Familie», so der stolze Besitzer.

Eine Vorliebe fürs Autofahren

«Laki fährt sehr gerne Auto, das ist sein Markenzeichen», sagt der 64-jährige Thomas Mollet. Eine weitere Eigenschaft des Shih-Tzu-Männchen sei seine Neugierde. Sei man mit ihm unterwegs, brauche das etwas Geduld, denn Laki würde an jeder Ecken stehen bleiben und herumschnüffeln.

Vor einem Monat wurde der Rüde von einem Schäferhund gebissen und trug vom Angriff einige Bisswunden davon. «Das war kein schöner Moment. Seither fürchtet sich Laki auch vor dieser Hunderasse», berichtet sein Herrchen.

Über seinen tierischen Begleiter sagt der 64-Jährige: «Für mich ist Laki wie ein bester Freund. Er tut meiner Seele einfach gut.»