Vor gut einem Jahr erhielt Winterthur das erste sprechende Lichtsignal der Schweiz (wir berichteten). Mit der Anlage an der Stadlerstrasse in Oberwinterthur habe die Stadtpolizei nur gute Erfahrungen gemacht, heisst es seitens Stapo-Sprecherin Tatiana Schwarz. Deshalb hat die Stadtpolizei entschieden, dass die neuen Fussgängerdrücker mit Sprachausgabe bei künftigen Ausschreibungen als Standard festgelegt werden.

​Das sprechende Lichtsignal in Oberwinterthur Mit «Danke, es wird gleich grün» meldet der Drücker, dass er betätigt wurde. (Video: Michael Hotz)

Wenn also ein neues Lichtsignal errichtet wird oder eine defekte Anlage ersetzt werden muss, wird ein sprechender Drücker eingebaut. «Im Projekt wird dann jeweils definiert, ob die vorhandene Sprachausgabe freigeschalten wird», so Tatiana Schwarz. Entschieden werde jeweils im Einzelfall. In der Nähe eines Altersheims beispielsweise werde die Sprachausgabe allenfalls aktiviert.

Ampel-Norm wird zurzeit überholt

Bei der Schweizer Fachstelle «Hindernisfreie Architektur» wusste man nichts von diesem Entscheid. Die Fachberaterin Caecilia Kessler teilt auf Anfrage mit, dass man die Einführung akustischer Systeme an Lichtsignalanlagen grundsätzlich begrüsse. Aber: «Der Zeitpunkt ist etwas ungünstig gewählt.»

Zurzeit befinde sich die einschlägige Norm in Revision, welche die Anforderungen an Lichtsignale hinsichtlich taktiler und visueller Signale für Sehbehinderte regle. «Die sprechende Ampel in Winterthur würde in der uns bekannten Ausgestaltung wahrscheinlich durch die Maschen der neuen Normvorgaben fallen», urteilt Caecilia Kessler.

Stapo arbeitete mit Blindenbund zusammen

Deshalb empfehle sie, dass entsprechende Systeme jeweils mit Einbezug der regionalen Sehbehinderten-Organisationen geplant und eingeführt werden. Die Stadtpolizei entgegnet, sie habe direkt mit dem Blindenbund zusammengearbeitet. «Wir haben ihm den neuen Drücker an der internen Versuchsanlage präsentiert. Dazu war er bei der Inbetriebnahme des Lichtsignals vor Ort.»

Weiter habe sich die Stadtpolizei dem sogenannten Merkblatt 15/11 von «Hindernisfreie Architektur» bedient, das den Ausstattungsstandard für Fussgänger-Lichtsignalanlagen definiere. Generell sei es den Städten freigestellt, wie die Lichtsignalanlagen ausgerüstet werden. Das Strassenverkehrsgesetz ist das zurzeit verbindliche Regelwerk für solche Themen. «Die entsprechenden Normen sind, wie es der Name sagt, Normen und keine Verfügungen», so die Stadtpolizei. Selbstverständlich würden diese aber in der Praxis miteinbezogen.

«Es wird gleich grün» kann zu Verwirrungen führen

Entgegen den bloss positiven Rückmeldungen hat «Hindernisfreie Architektur» auch negatives Feedback erhalten. Caecilia Kessler konkretisiert: «Als Hauptkritikpunkt wurde uns die Ansage ‹Es wird gleich grün› genannt. Wenn jemand nämlich nicht den ganzen Satz, sondern nur das Wort ‹Grün› hört, könnte die Person meinen, es sei Grün.»

Die Stadtpolizei sieht in dieser Ansage keine Gefahr. Sie stelle eine reine Information dar. «Im Gegenteil, diese Info ist die einzige Rückmeldung, die eine sehbehinderte Person erhält, ob ihre Anmeldung am Drücker angekommen und gespeichert wurde. Dies stellt ein klarer Mehrwert dar.» Das Freigabesignal für Grün mit Vibration und Akustik sei definiert und den Betroffenen allseits bekannt.