Das Bezirksgericht Winterthur behandelte letzten Mittwoch den Fall einer Vergewaltigung. Gemäss der Anklage vergewaltigte ein 24-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit eine Mitpatientin der Klinik Schlosstal im Juni 2017. Die Sexualstraftat soll sich in einem Gemeinschaftsbad am Winterthurer Standort der Integrierten Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland abgespielt haben (wir berichteten).

Nicht zur Wahrheitsfindung beigetragen

Das Gericht folgte in seinem Urteil, das diesen Freitag verkündet wurde, vollumfänglich den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Es verurteilte den Beschuldigten, der an einer Schizophrenie leidet, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten und ordnete eine stationäre Massnahme an. Die «kleine Verwahrung» kann auch nach Verbüssen der Straftat so oft wie nötig verlängert werden. «Sie dauert so lange wie sie dauert», sagte die vorsitzende Richterin dazu.

Sie sagte in ihrer Urteilsbegründung zum Angeklagten: «Ihre Aussagen wichen stark voneinander ab. Sie haben nicht der Wahrheitsfindung geholfen.» Der Beschuldigte hatte in den Verhören durch Polizei und Staatsanwaltschaft teils von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gesprochen und angegeben, auf einem «Sextrip» gewesen zu sein. Teils hatte er auch ausgesagt, dass er gar nie in dieses Bad gegangen sei. Die Vergewaltigung hatte der nun Verurteilte stets abgestritten.

Glaubwürdige Aussagen des Opfers

Die Aussagen der Geschädigten stufte die Richterin dagegen als «glaubhaft und nachvollziehbar» ein. Die Frau habe im Wesentlichen deckungsgleiche Angaben gemacht. Zwar konnte das Gericht sie nicht selber befragen, weil sie als nicht einvernahmefähig eingeschätzt worden war. Die Aussagen der Frau, die sie bei der Polizei gemacht hat, liegen jedoch als Videomaterial vor. «Ihre Körperhaltung war authentisch, sie zeigte keine Lügensignale», befand die Richterin.

Dazu wies eine ärztliche Untersuchung nach der Tat DNA-Spuren des Mannes auf Nacken und Hals sowie im Genitalbereich der Frau nach. «Die Spuren wurden genau dort gefunden, wo die Geschädigte es beschrieben hatte», sagte die Richterin dazu.

Eingeschränkte Schuldfähigkeit wegen Schizophrenie

Das Gericht stufte die Tat des Mannes als vorsätzlich ein. «Sie sind nicht mit brutal körperlicher Gewalt vorgegangen, haben aber die Situation ausgenutzt», wandte sich die Richterin an den Verurteilten. Aufgrund der psychischen Erkrankung des Täters anerkannte das Gericht aber eine «mittelgradig verminderte Schuldunfähigkeit». Das Strafmass berücksichtige, dass der Mann deutlich beeinträchtigt sei.

Die stationäre Massnahme bezeichnete die Richter als «nötig, verhältnismässig und geeignet». Ein Gutachten attestierte dem Mann neben einer hebephrenen Schizophrenie und einer Drogenabhängigkeit auch eine moderate bis hohe Rückfallgefahr. «Wir hoffen, sie sind bereit die Behandlung anzunehmen, dass sowas nicht mehr vorkommt», sagte die Richterin abschliessend zum Verurteilten.