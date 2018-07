Schülerinnen und Schüler von Winterthur konnten an 26 verschiedenen Sportanlässen neue Sportarten kennenlernen oder sich in bekannten Sportarten messen. Mit jeder Teilnahme sammelten sie Punkte für sich selber und für ihre Schulklasse, unabhängig von der Rangierung und dem Resultat – ganz im Sinne des olympischen Gedankens «Dabei sein ist alles».

Die Schulklasse mit der höchsten Gesamtpunktzahl der Unter-, Mittel- und Sekundarstufe wird jeweils Ende Schuljahr ausgezeichnet. Als Preise warten ein Wanderpokal sowie ein Klassenpreis pro Schulstufe. Auch die zweitplatzierten Klassen jeder Stufe dürfen sich über einen Klassenpreis freuen.

Titel verteidigt

Über alle Klassenstufen hinweg wird die sportlichste Schulklasse speziell ausgezeichnet. Die Gewinnerklasse ist wie letztes Jahr die Klasse 5a aus dem Schulhaus Steinacker. Damit hat die Klasse den Titel vom letzten Jahr erfolgreich verteidigt. Mit total über 120 Teilnahmen an den verschiedensten sportlichen Veranstaltungen spielten sie auch in diesem Schuljahr in einer anderen Liga.

Ihr sportliches Engagement motiviert auch die anderen Klassen aus dem Schulhaus, fleissig «Fit for kids»-Punkte zu sammeln. So geht der Klassenpreis für die sportlichste Unterstufenklasse ebenfalls an das Schulhaus Steinacker. Dieses Jahr werden Gutscheine für die Kletterhalle «6aplus», den Skills Park, das Kinderparadies Wunderland und die Bowlinghalle Beseco vergeben.