Was macht Poetry Slam so faszinierend? Wir haben uns im Publikum umgehört. (Video: Chiara Coniglio)

«Könnt ihr mich runterlassen? Ich habe Höhenangst!», Kilian Ziegler versuchte sich noch zu wehren, doch es half alles nichts. An diesem Abend war er der Grösste und die «Slamily» feierte dies, indem sie den ohnehin schon nicht kleinen Oltener zu den Klängen von Conchita Wursts «Rise Like a Phoenix» in die Höhe hob.

So ganz recht schien Kilian Ziegler der ganze Trubel nicht zu sein. Er bedankte sich in seiner Dankesrede dann auch sofort bei der «Slamily». Viele der Slampoetinnen und –poeten seien über die Jahre gute Freunde geworden.

Auf dem Weg zum Titel musste sich Kilian Ziegler, der gerade erst sein 10-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, gegen ein illustres Feld durchsetzen. Über 40 Slampoeten traten in den Vorrunden an. Im Finale am Samstagabend duellierten sich die besten acht von ihnen im KO-System. Das Publikum wurde dabei mit unterschiedlichsten Texten auf hohem Niveau verwöhnt.

Für Kilian Ziegler war es trotz starker Konkurrenz ein Durchmarsch. Das Publikum im ausverkauften Festsaal des Casinotheaters Winterthur schickte ihn jeweils mit tosendem Applaus in die nächste Runde. Im Finale stand ihm die Aargauerin Patti Basler gegenüber. Doch mit seinem Text «Walter, wo bist du?» liess er auch sie hinter sich und durfte sich am Ende gebührend feiern lassen.

Kilian Ziegler tritt im Einzelfinale der Schweizermeisterschaften auf. (Video: Chiara Coniglio/Lennart Langer)