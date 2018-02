Mit dem Geld aus dem Akanji-Wechsel könnte der FCW den bei Basel nicht mehr erwünschten Davide Callà (M.) zurück in seine Heimatstadt holen. (Foto: Damian Keller)

Für Wolfgang Vöge, den sportlichen Berater des FC Winterthur, gehört zu einer vollkommenen Fussballerkarriere das Erleben verschiedener Länder und Kulturen. Als Musterbeispiel nennt er gerne Karl-Heinz Riedle. Der Weltmeister von 1990 spielte nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch mehrere Jahre bei Spitzenteams in Italien und in England.

Die Odyssee von Emeghara

Weniger in Vöges Sinn verläuft da die Karriere von Innocent Emeghara. Nach einem steilen Aufstieg vom FCW über GC (mit dem Länderspieldebüt im Wembley 2011) zu Lorient in Frankreich verschlug es den Winterthurer anschliessend alle paar Monate zu einem neuen Verein. Nach Stationen in Italien, Aserbaidschan und den USA kickt Emeghara nun auf Zypern. Kulturell wahrlich eine spannende Odyssee, sportlich aber nicht der erhoffte Werdegang.

Dieses Wochenende startet die Rückrunde der Challenge League. Der FC Winterthur empfängt dabei diesen Sonntag um 16 Rapperswil-Jona auf der Schützenwiese.

Man kann im Transfer-Dschungel eben auch falsch abbiegen und sich verlaufen. Oft genug reift diese Erkenntnis freilich erst im Nachhinein, wobei Glück und Pech eine Rolle spielen. Breel Embolo etwa wechselte für rund 30 Millionen Franken von Basel nach Schalke, wurde dort jedoch schnell kaputt getreten, fiel mehr als eine Saison aus und ist derzeit weit von einem Stammplatz entfernt.

Biegt Callà richtig ab?

Ob oder wie sich Manuel Akanji bei Dortmund durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Der Sprung zu einem Spitzenverein der Bundesliga ist ungleich höher als derjenige Emegharas, doch der geerdete Wiesendanger könnte perfekt zur BVB-Mentalität passen.

Profiteur dieses Transfers ist bereits jetzt der FCW, der als Belohnung für Akanjis Ausbildungszeit auf der Schützenwiese über eine Million Franken einstreicht. Schafft dies den finanziellen Spielraum für eine Rückkehr Davide Callàs? Der 33-jährige Routinier, der seine Karriere beim FC Tössfeld begann, muss Serienmeister Basel verlassen.

Dass er nicht nach Aarau wechselt, steht schon fest und betrübt die Aargauer Medien zutiefst. Auf der Schützenwiese herrsche primär der olympische Gedanke «dabei sein ist alles» und finanziell hätte der FC Aarau bestimmt das bessere Angebot gemacht als «das chronisch klamme» Winterthur, schrieb die «Aargauer Zeitung».

Wenn Davide Callà richtig abbiegt, nutzt er seine letzten Jahre auf dem Platz, um in seiner alten Heimat seine weitere Karriere zu planen. Zwei Winterthurer verlassen Basel und der Transfer des Einen ermöglicht die Rückkehr des Anderen auf die Schützi? Es würde zum verrückten Transferjanuar passen.