Die Zürcher SVP - Regierungsräte Markus Kägi, links, und Ernst Stocker, rechts, an einer Medienkonferenz in Zürich am Mittwoch, 11. Juli 2018. Markus Kägi verzichtet im nächsten Frühling auf eine erneute Kandidatur, Ernst Stocker tritt noch einmal an. (Bild: Keystone/Walter Bieri)