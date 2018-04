Eine Patrouille der Stadtpolizei kontrollierte am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr an der Tösstalstrasse einen Autofahrer. Dabei konnte dieser keinen Führerausweis vorweisen, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Schweizer gar nie eine Autoprüfung gemacht hatte. Er hatte lediglich einen Mofa-Führerausweis, dieser war ihm aber zu einem früheren Zeitpunkt schon entzogen worden.

Der junge Mann wurde zum wiederholten Male beim unberechtigten Lenken eines Personenwagens von der Polizei angehalten. Er musste seine Reise zu Fuss fortsetzen und wird bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zur Anzeige gebracht. (sda)