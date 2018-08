In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete sich ein Mann telefonisch bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und teilte mit, er und ein Begleiter seien soeben in der Fussgängerunterführung beim Zentrum Neuwiesen in der Nähe des Hauptbahnhofs Opfer eines Raubs geworden.

Schläge angedroht

Die Abklärungen der unverzüglich ausgerückten Patrouille ergaben, dass die beiden Geschädigten, beide um die 25 Jahre alt, von zwei jungen Männern angesprochen und unter Androhung von Schlägen aufgefordert worden, ihr Bargeld auszuhändigen.

Während der eine Mann laut Polizei der Forderung nachkam, weigerte sich der andere. Darauf wurde er von einem der Täter geschlagen und zu Boden gedrückt wurde. Mit dem Deliktsgut von gesamthaft rund 100 Franken ergriffen die Räuber danach die Flucht.

Ein Portugiese und ein Schweizer

Die umgehend eingeleitete Fahndung zeitigte bald Erfolg. So konnten Stadtpolizisten die Verdächtigen, ein 19-jähriger Portugiese und ein 17-jähriger Schweizer, kurz vor 6 Uhr unweit des Tatorts festnehmen. Bei der Einvernahme zeigten sie sich gegenüber der Polizei teilweise geständig und werden nun der entsprechenden Jugend- beziehungsweise Staatsanwaltschaft zugeführt. (zo)