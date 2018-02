Die Sofalesungen starten in die zweite Saison. In mehreren Schweizer Städten werden wieder junge Schweizer Autorinnen und Autoren in privaten Räumlichkeiten aus ihren neuen Büchern lesen. In Winterthur werden drei solcher Lesungen in Kooperation mit der Literatur- und Spoken-Word-Reihe «lauschig» am 18. Februar, am 25. März und am 15. April jeweils um 19 Uhr organisiert.

Diesmal sind Isabelle Ryf, Flurin Jecker und Romana Ganzoni eingeladen. Veranstalterin Martina Keller ist begeistert vom Format: «Jeder Ort wird anders sein und eine ganz spezielle Atmosphäre schaffen.» Ausserdem würden Publikum und Autoren in diesem unkonventionellen Rahmen einfach ins Gespräch kommen.

Erfolgreich in Winterthur

Im letzten Herbst wurden zum ersten Mal drei solcher Sofalesungen in der Eulachstadt durchgeführt. «Sie waren ein voller Erfolg», sagt Martina Keller rückblickend. Zweimal sei die Veranstaltung ausgebucht gewesen. Insgesamt habe sie gegen 100 Besucherinnen und Besucher vor Ort begrüssen können, darunter auch solche, die sonst keine Lesungen besuchen.

Mit Literaturveranstaltungen in privaten Räumlichkeiten verfolgen die Veranstalter ein klares Ziel. Man will laut Martina Keller Literaturinteressierte jeden Alters ansprechen. Im letzten Jahr sei das gut gelungen. «Das Publikum war altersdurchmischt. Ich hoffe aber, dass wir dieses Jahr noch mehr junge Leute für die Lesungen begeistern können.»

Herausforderung für Veranstalter

Bisher habe sich die Organisation der Sofalesungen einfach und dankbar gestalten lassen. Ein paar Herausforderungen sieht Martina Keller aber dennoch auf sich zukommen. «Einerseits möchten wir ein Stammpublikum finden, das immer wieder an die Lesungen kommt. Andererseits wollen wir Leute für das Format begeistern, die sonst nicht an Lesungen anzutreffen sind.»

Ebenfalls hofft Martina Keller, auch bei den Gastgebern mit dem Event weiterhin auf Interesse zu stossen. «Da mache ich mir aber keine Sorgen.»